ФНС не планирует расширять доступ к информации о счетах россиян

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России имеет право запрашивать информацию о движении средств по счетам граждан в рамках налоговых проверок, предоставлять ведомству новые полномочия не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФНС.

Ранее "Коммерсант" написал, что приказ ФНС от 19 июля 2018 года, определяющий новый порядок направления запросов в кредитные организации, даст ведомству более широкий доступ к информации о счетах россиян. Документ должен вступить в силу в апреле следующего года. В ведомстве уточнили, что налоговые органы имеют право запрашивать у банков справки о наличии счетов и вкладов, об остатках средств на них, а так же выписки по операциям на счетах и вкладах физических лиц, с 1 июля 2014 года. Запрашивать информацию налоговики могут только в рамках налоговых проверок.

Опубликованный документ носит технический характер и приводит нормативные акты ФНС в соответствие с действующим законодательством (поскольку старый приказ ФНС от 25 июля 2012 был издан до изменений, внесенных в НК РФ), не предусматривая при этом никаких новых полномочий для налоговиков.

"Получение информации от банков об операциях по счетам и вкладам связано с необходимостью осуществления налоговыми органами контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах", — напоминает ФНС.