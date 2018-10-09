МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном контроле операций по получению наличных денег с использованием карт иностранных банков.

Документ, внесенный правительством РФ, расширяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю, дополняя его операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков.

Обязательному контролю будут подлежать лишь операции по картам банков тех иностранных государств (территорий), перечень которых определит Росфинмониторинг. Это позволит оперативно включать платежные карты банков из соответствующих государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга, пояснял ранее кабмин.

Информация о таких операциях даст возможность анализировать финансовые потоки (не ограниченные пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ, считают разработчики. Террористическая активность требует оперативного реагирования, пояснял на предыдущей неделе на заседании комитета по финансовому рынку заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

Перечень иностранных государств (территорий) будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до кредитных организаций через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с Банком России.