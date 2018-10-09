Сеченовский университет может приобрести машину за шесть миллионов рублей

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Сеченовский университет проводит тендер на поставку элитного легкового автомобиля стоимостью 6,3 миллиона рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Указывается, что автомобиль закупается для нужд автохозяйства клинического центра университета.

Так, согласно документам, автохозяйству требуется полноприводный седан черного цвета 2018 года выпуска, мощностью не менее 413 л.с.

В описании отмечается, что у закупаемой машины — "удлиненный покатый капот, слегка приподнятый над крыльями, органично сочетается с плавными линиями кузова, делая авто солидным и элегантным".

В заявке не указывается марка автомобиля, однако по описанию можно сделать вывод, что автохозяйству клинического центра Сеченовского университета требуется автомобиль премиум-класса Genesis G90, эта флагманская модель бренда производится с октября 2016 года на калининградском заводе "Автотор".

Совместный проект предприятия "Автотор" и Hyundai Motor Company по производству легковых автомобилей стартовал в 2013 году