Новак объяснил, почему России невыгодна высокая цена на нефть

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Министр энергетики России Александр Новак рассказал, почему России невыгодна чересчур высокая цена нефти на мировом рынке.

"Здесь нужно рассуждать на будущее. Потому что, конечно, чем выше цены, тем вроде бы лучше для стран-экспортеров и для нас. Бюджет больше пополняется, компании больше получают. Но даже сегодня сами компании российские, работающие на глобальных рынках, говорят о том, что пусть лучше она будет ниже, но стабильная. Это первый фактор", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах Российской энергетической недели.

Вторым отрицательным фактором высоких цен на нефть Новак назвал то, что слишком высокие цены для потребителей создают угрозу их перехода на другие источники энергии и меньшее потребление нефти. "Они будут стремиться экономить", — сказал министр.

Он пояснил, что сейчас темпы роста мировой экономики оцениваются в 3,9% в год, а если цена нефти слишком сильно вырастет, то они могут замедлиться до 2,3%. "То есть, и потребление самой нефти может снизиться. Сейчас очень высокий рост спроса ежегодно на нефть — 1,5-1,6 миллиона баррелей в сутки. Но если цены будут слишком высокие, то спрос может уменьшиться. И это невыгодно ни производителям, например, нашей стране, ни потребителям", — считает министр. "Поэтому нужно всегда думать о некой цене, которая устраивает и потребителей, и экспортеров", — заключил министр.

Нефть на мировых рынках растет с августа этого года и сейчас торгуется уже на уровнях конца 2014 года, примерно в районе 85 долларов за баррель.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходила в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" выступало информационным партнером мероприятия.