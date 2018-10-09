Новак рассказал, какая цена на нефть снизит риски нового кризиса на рынке

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Цена нефти в 65-75 долларов за баррель снизила бы риски нового кризиса на нефтяном рынке, заявил министр энергетики России Александр Новак.

"Мы не хотели бы иметь сиюминутную выгоду с последующим резким падением цены. А это может быть при высоких ценах, потому что тогда идет перепроизводство, тогда начинают реализовываться проекты, не совсем эффективные, и рынок заливается нефтью. Что дает следующий цикл экономический и цикл кризиса, как это было в 14-м году. Поэтому, если бы цены были бы на уровне условно… 65-75 — меньше было бы таких рисков", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах Российской энергетической недели.

Тем не менее, министр считает, что повторение кризиса на рынке нефти маловероятно. "Конечно, мировой нефтяной рынок всегда развивается циклично. Но при этом есть инструменты и механизмы, которые бы позволяли сглаживать эту волатильность, в том числе прекрасный пример – сотрудничество 24 стран последние два года (сделка ОПЕК+ — ред.) То есть за счет совместных действий по сокращению добычи мы быстрее прошли период кризиса и выхода из этой ситуации", — заключил Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года.

В конце июня ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения обязательств в рамках соглашения. Тогда сообщалось, что страны выполняют сделку на 147%. Пояснялось, что на практике прекращение перевыполнения обязательств будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.

Российская энергетическая неделя (РЭН) прошла в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" выступало информационным партнером мероприятия.