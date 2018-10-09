Индия продолжит закупать нефть у Ирана, несмотря на возможные санкции США

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 окт — РИА Новости. Индийские компании продолжат закупать сырую нефть у Ирана после 4 ноября, несмотря на возможные возражения и санкции со стороны Соединенных Штатов, заявил глава миннефти Индии Дхармендра Прадхан.

"Нам необходимо удовлетворять потребности нашей страны. Ряд наших компаний уже согласовали квоты на ноябрь", — сказал Прадхан на полях прошедшего Энергетического форума в Нью-Дели. Слова министра приводит телеканал NDTV.

"Мы рассчитываем, что мировые лидеры поймут наши потребности", — добавил глава индийского ведомства.

После того, как Соединенные Штаты в мае вышли из соглашения по иранской ядерной программе и объявили о возобновлении всех санкций в отношении Исламской Республики, они пытаются убедить своих союзников, в число которых входит Индия, полностью отказаться от импорта иранской нефти к 4 ноября текущего года. Индийская сторона в свою очередь настаивает на том, что прекращение поставок этого ресурса без каких-либо компенсаций приведет к резкому росту цен на нефть внутри самой Индии примерно на 6 долларов за баррель.

Как сообщали ранее источники РИА Новости в нефтяном секторе страны, Нью-Дели не планирует отказываться от закупки этого ресурса у Тегерана, поскольку последний предлагает дешевую доставку и длительные сроки кредитования. В пользу этого говорит и официальная статистика: по данным миннефти, в июле Иран вышел на второе место среди поставщиков нефти в Индию после Ирака, потеснив на этом месте такого гиганта, как Саудовская Аравия. Всего же с апреля по июнь текущего года Исламская Республика поставила Индии порядка 5,67 миллиона тонн сырой нефти, а за предыдущие 12 месяцев — 9,8 миллиона тонн.

Ряд индийских судоперевозчиков, в том числе крупнейшая Shipping Corporation of India, ранее отказались направлять танкеры в Иран из-за опасений попасть в санкционные списки США. В ответ на это правительство страны позволило национальным импортерам нефти из Ирана использовать для доставки нефтеналивные суда этой страны. В июле Индия получала от Ирана рекордные 768 тысяч баррелей в сутки, планируя увеличить этот показатель до марта 2019 в два раза.