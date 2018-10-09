В Китае создали первую зону для блокчейн-исследований

ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Китай в понедельник официально запустил в работу первую в стране экспериментальную зону для разработок и исследований блокчейн-технологий, сообщает Национальное радио Китая.
Помимо этого, в понедельник здесь начал свою работу исследовательский институт блокчейна. Его исследования будут направлены, в первую очередь, на решение проблем использования блокчейна в сферах трансграничной торговли, инклюзивного финансирования и кредитного рейтинга.
Технология блокчейн (blockchain) дает возможность организовать децентрализованный реестр или базу данных, информация в которых хранится не на едином сервере, а на множестве разных компьютеров. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация об операциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.
В Китае блокчейн-технологии уже применяются в финансовой сфере, при составлении кредитной отчетности, управлении производственно-сбытовыми цепями.