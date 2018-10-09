Главные финансисты мира обсудят в Индонезии риски глобальной экономики

НУСА ДУА (Индонезия), 9 окт — РИА Новости. Представители Центробанков и министерств финансов "большой двадцатки" и других стран-акционеров МВФ и Всемирного банка начинают в Нуса Дуа (Бали, Индонезия) встречи в рамках ежегодных осенних совещаний, на которых обсудят состояние, основные угрозы и вызовы мировой экономики.

Встречи пройдут с 9 по 14 октября.

От России во встречах примут участие замглавы Минфина Сергей Сторчак и первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.

Советы управляющих МВФ и Всемирного банка проходят дважды в год: весной и осенью, на них принимаются основные решения, касающиеся работы этих организаций, обсуждаются перспективы мировой экономики, ситуация на финансовых рынках. На полях совещаний проводятся также встречи финансовых властей G20.

Угрозы для многосторонней торговли

В повестке совещания финансовой двадцатки центральной темой станут глобальные риски для мировой экономики, сообщил журналистам Сторчак.

"Это риски, связанные с угрозами для многосторонней торговли, многостороннего торгового режима. ВТО и режим ВТО, доказавший свою жизнеспособность за десятилетия, сохранился, развивался. Может быть, его надо как-то модернизировать. Но чтобы модернизировать, нужно глубоко проанализировать, какие недостатки у этого механизма", — сказал он.

По мнению замминистра, основной недостаток режима ВТО — сложность урегулирования споров на площадке организации, длительность, дороговизна, многоступенчатость процедур. "Вполне возможно, что эти вещи требуют пересмотра и перевода в новое качество. Мы, допустим, никогда не говорили о цифровизации применительно к ВТО, хотя в рамках других направлений глобального развития эта цифровизация имеет место", — добавил он.

При этом в официальной повестке мероприятий, как и в предыдущие встречи, болезненная для всей мировой торговли тема протекционизма не звучит, заявил журналистам источник в российской делегации.

В предыдущие встречи финансовые власти G20 старались делать вид, что проблемы не существует, чтобы не провоцировать конфликт с представителями США.

Протекционизм в торговле в последнее время стал одной из главных проблем мировой экономики. Так, между Китаем и США началась торговая война после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов. Трамп не исключал еще одного этапа введения пошлин. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.

Международные банки



В рамках совещаний состоятся встречи и общение с представителями МВФ, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Нового банка развития (НБР), сообщил источник.

В части взаимодействия с АБИИ переговоры могут и не коснуться конкретных российских проектов, которые могли бы быть профинансированы этой организацией, отметил источник в делегации от РФ.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) был создан в 2015 году для финансирования инфраструктурных проектов в АТР, объединяет 57 стран-участниц. Уставный капитал организации составляет 100 миллиардов долларов. Крупнейшие доли голосов в совете директоров банка получили Китай, Индия и Россия. Власти РФ ведут переговоры о финансировании проектов в стране, сообщал ранее Сторчак.

"В том плане проектной деятельности, которая есть у банка, российских займов практически нет. Не говорю уже о том, что что-то принято. Банк в целом одобрил проектов на 5 миллиардов долларов", — добавил источник. При этом он выразил сомнение, что в этом вопросе для России будет скорое решение или понимание ситуации.

НБР — банк БРИКС, основной задачей которого является финансирование проектов инфрастуктуры и устойчивого развития в странах-членах БРИКС и развивающихся странах. Он уже финансирует ряд проектов в РФ. Один из последних займов — несуверенный кредит компании "Сибур" на сумму 300 миллионов долларов для обеспечения экологичности проекта "Запсибнефтехим".

Докапитализация Всемирного банка

Во время весеннего заседания совета управляющих, которое состоялось в Вашингтоне, прошло ежегодное собрание акционеров Всемирного банка. На нем было принято решение о докапитализации института. Страны-акционеры до 2025 года перечислят группе Всемирного банка 13 миллиардов долларов, которые будут распределены между входящими в его группу организациями.

Без этих денег Всемирному банку пришлось бы в скором времени сокращать объемы кредитования или наращивать заимствования, что в конечном итоге привело бы к снижению его рейтингов и увеличению стоимости его ресурсов для получателей.

Россия отказалась участвовать в докапитализации, поскольку не согласна с новыми принципами кредитной политики, которые скоро приведут к сворачиванию кредитной поддержки крупнейших и самых надежных заемщиков банка — Индии и Китая, как это ранее произошло с финансированием проектов в РФ, сообщал Сторчак.

На предстоящей встрече в Нуса Дуа этот вопрос подниматься не будет, сообщил журналистам источник.

По словам собеседника, Россия не меняет своей позиции по данному вопросу. Теперь, по его словам, вопрос фактической докапитализации — в плоскости ратификации соответствующих документов на уровне парламентов и руководителей стран.

"Как вы знаете, применительно к МВФ, это может быть и 5, и 6 лет, и больше времени занимать. Сколько эта процедура займет применительно ко Всемирному банку — всякое возможно. Я бы не стал делать таких радужных прогнозов, что в ближайшие пару лет решение физически вступит в силу", — добавил он.

Пока страны, обладающие 85% голосов в организации, не проведут свои процедуры, оно физически не вступает в силу. "Всегда в среднем порядка полугода эти процедуры занимают, даже если нет никаких препятствий", — отметил он.