РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Главные финансисты мира обсудят в Индонезии риски глобальной экономики

(обновлено: 01:40 09.10.2018)
0500
© РИА Новости / Михаил КутузовПерейти в фотобанкДоллары США. Архивное фотоДоллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Перейти в фотобанк

НУСА ДУА (Индонезия), 9 окт — РИА Новости. Представители Центробанков и министерств финансов "большой двадцатки" и других стран-акционеров МВФ и Всемирного банка начинают в Нуса Дуа (Бали, Индонезия) встречи в рамках ежегодных осенних совещаний, на которых обсудят состояние, основные угрозы и вызовы мировой экономики.

Встречи пройдут с 9 по 14 октября.

От России во встречах примут участие замглавы Минфина Сергей Сторчак и первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.

Советы управляющих МВФ и Всемирного банка проходят дважды в год: весной и осенью, на них принимаются основные решения, касающиеся работы этих организаций, обсуждаются перспективы мировой экономики, ситуация на финансовых рынках. На полях совещаний проводятся также встречи финансовых властей G20.

Угрозы для многосторонней торговли

Китайские полицейские в порту в Циндао. 6 апреля 2018
© REUTERS / Stringer
Американский банкир рассказал о самой большой угрозе мировой экономике
В повестке совещания финансовой двадцатки центральной темой станут глобальные риски для мировой экономики, сообщил журналистам Сторчак.

"Это риски, связанные с угрозами для многосторонней торговли, многостороннего торгового режима. ВТО и режим ВТО, доказавший свою жизнеспособность за десятилетия, сохранился, развивался. Может быть, его надо как-то модернизировать. Но чтобы модернизировать, нужно глубоко проанализировать, какие недостатки у этого механизма", — сказал он.

По мнению замминистра, основной недостаток режима ВТО — сложность урегулирования споров на площадке организации, длительность, дороговизна, многоступенчатость процедур. "Вполне возможно, что эти вещи требуют пересмотра и перевода в новое качество. Мы, допустим, никогда не говорили о цифровизации применительно к ВТО, хотя в рамках других направлений глобального развития эта цифровизация имеет место", — добавил он.

При этом в официальной повестке мероприятий, как и в предыдущие встречи, болезненная для всей мировой торговли тема протекционизма не звучит, заявил журналистам источник в российской делегации.

Производство американских флагов на фабрике в Китае. 24 июля 2018
© REUTERS / Aly Song
Мировая экономика учится обходиться без Америки
В предыдущие встречи финансовые власти G20 старались делать вид, что проблемы не существует, чтобы не провоцировать конфликт с представителями США.

Протекционизм в торговле в последнее время стал одной из главных проблем мировой экономики. Так, между Китаем и США началась торговая война после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов. Трамп не исключал еще одного этапа введения пошлин. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.

Международные банки

Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В МВФ назвали основные угрозы мировой экономике
В рамках совещаний состоятся встречи и общение с представителями МВФ, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Нового банка развития (НБР), сообщил источник.

В части взаимодействия с АБИИ переговоры могут и не коснуться конкретных российских проектов, которые могли бы быть профинансированы этой организацией, отметил источник в делегации от РФ.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) был создан в 2015 году для финансирования инфраструктурных проектов в АТР, объединяет 57 стран-участниц. Уставный капитал организации составляет 100 миллиардов долларов. Крупнейшие доли голосов в совете директоров банка получили Китай, Индия и Россия. Власти РФ ведут переговоры о финансировании проектов в стране, сообщал ранее Сторчак.

"В том плане проектной деятельности, которая есть у банка, российских займов практически нет. Не говорю уже о том, что что-то принято. Банк в целом одобрил проектов на 5 миллиардов долларов", — добавил источник. При этом он выразил сомнение, что в этом вопросе для России будет скорое решение или понимание ситуации.

НБР — банк БРИКС, основной задачей которого является финансирование проектов инфрастуктуры и устойчивого развития в странах-членах БРИКС и развивающихся странах. Он уже финансирует ряд проектов в РФ. Один из последних займов — несуверенный кредит компании "Сибур" на сумму 300 миллионов долларов для обеспечения экологичности проекта "Запсибнефтехим".

Докапитализация Всемирного банка

Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
© AP Photo / Pavel Golovkin
Царь горы: Всемирный банк подписал доллару приговор
Во время весеннего заседания совета управляющих, которое состоялось в Вашингтоне, прошло ежегодное собрание акционеров Всемирного банка. На нем было принято решение о докапитализации института. Страны-акционеры до 2025 года перечислят группе Всемирного банка 13 миллиардов долларов, которые будут распределены между входящими в его группу организациями.

Без этих денег Всемирному банку пришлось бы в скором времени сокращать объемы кредитования или наращивать заимствования, что в конечном итоге привело бы к снижению его рейтингов и увеличению стоимости его ресурсов для получателей.

Россия отказалась участвовать в докапитализации, поскольку не согласна с новыми принципами кредитной политики, которые скоро приведут к сворачиванию кредитной поддержки крупнейших и самых надежных заемщиков банка — Индии и Китая, как это ранее произошло с финансированием проектов в РФ, сообщал Сторчак.

На предстоящей встрече в Нуса Дуа этот вопрос подниматься не будет, сообщил журналистам источник.

Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Россия отказалась от участия в докапитализации Всемирного банка‍
По словам собеседника, Россия не меняет своей позиции по данному вопросу. Теперь, по его словам, вопрос фактической докапитализации — в плоскости ратификации соответствующих документов на уровне парламентов и руководителей стран.

"Как вы знаете, применительно к МВФ, это может быть и 5, и 6 лет, и больше времени занимать. Сколько эта процедура займет применительно ко Всемирному банку — всякое возможно. Я бы не стал делать таких радужных прогнозов, что в ближайшие пару лет решение физически вступит в силу", — добавил он.

Пока страны, обладающие 85% голосов в организации, не проведут свои процедуры, оно физически не вступает в силу. "Всегда в среднем порядка полугода эти процедуры занимают, даже если нет никаких препятствий", — отметил он.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена