Главные финансисты мира обсудят в Индонезии риски глобальной экономики

НУСА ДУА (Индонезия), 9 окт — РИА Новости. Представители Центробанков и министерств финансов "большой двадцатки" и других стран-акционеров МВФ и Всемирного банка начинают в Нуса Дуа (Бали, Индонезия) встречи в рамках ежегодных осенних совещаний, на которых обсудят состояние, основные угрозы и вызовы мировой экономики.
Встречи пройдут с 9 по 14 октября.
От России во встречах примут участие замглавы Минфина Сергей Сторчак и первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.
Советы управляющих МВФ и Всемирного банка проходят дважды в год: весной и осенью, на них принимаются основные решения, касающиеся работы этих организаций, обсуждаются перспективы мировой экономики, ситуация на финансовых рынках. На полях совещаний проводятся также встречи финансовых властей G20.
Угрозы для многосторонней торговли
"Это риски, связанные с угрозами для многосторонней торговли, многостороннего торгового режима. ВТО и режим ВТО, доказавший свою жизнеспособность за десятилетия, сохранился, развивался. Может быть, его надо как-то модернизировать. Но чтобы модернизировать, нужно глубоко проанализировать, какие недостатки у этого механизма", — сказал он.
По мнению замминистра, основной недостаток режима ВТО — сложность урегулирования споров на площадке организации, длительность, дороговизна, многоступенчатость процедур. "Вполне возможно, что эти вещи требуют пересмотра и перевода в новое качество. Мы, допустим, никогда не говорили о цифровизации применительно к ВТО, хотя в рамках других направлений глобального развития эта цифровизация имеет место", — добавил он.
При этом в официальной повестке мероприятий, как и в предыдущие встречи, болезненная для всей мировой торговли тема протекционизма не звучит, заявил журналистам источник в российской делегации.
Протекционизм в торговле в последнее время стал одной из главных проблем мировой экономики. Так, между Китаем и США началась торговая война после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.
В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов. Трамп не исключал еще одного этапа введения пошлин. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.
Международные банки
В части взаимодействия с АБИИ переговоры могут и не коснуться конкретных российских проектов, которые могли бы быть профинансированы этой организацией, отметил источник в делегации от РФ.
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) был создан в 2015 году для финансирования инфраструктурных проектов в АТР, объединяет 57 стран-участниц. Уставный капитал организации составляет 100 миллиардов долларов. Крупнейшие доли голосов в совете директоров банка получили Китай, Индия и Россия. Власти РФ ведут переговоры о финансировании проектов в стране, сообщал ранее Сторчак.
"В том плане проектной деятельности, которая есть у банка, российских займов практически нет. Не говорю уже о том, что что-то принято. Банк в целом одобрил проектов на 5 миллиардов долларов", — добавил источник. При этом он выразил сомнение, что в этом вопросе для России будет скорое решение или понимание ситуации.
НБР — банк БРИКС, основной задачей которого является финансирование проектов инфрастуктуры и устойчивого развития в странах-членах БРИКС и развивающихся странах. Он уже финансирует ряд проектов в РФ. Один из последних займов — несуверенный кредит компании "Сибур" на сумму 300 миллионов долларов для обеспечения экологичности проекта "Запсибнефтехим".
Докапитализация Всемирного банка
Без этих денег Всемирному банку пришлось бы в скором времени сокращать объемы кредитования или наращивать заимствования, что в конечном итоге привело бы к снижению его рейтингов и увеличению стоимости его ресурсов для получателей.
Россия отказалась участвовать в докапитализации, поскольку не согласна с новыми принципами кредитной политики, которые скоро приведут к сворачиванию кредитной поддержки крупнейших и самых надежных заемщиков банка — Индии и Китая, как это ранее произошло с финансированием проектов в РФ, сообщал Сторчак.
На предстоящей встрече в Нуса Дуа этот вопрос подниматься не будет, сообщил журналистам источник.
"Как вы знаете, применительно к МВФ, это может быть и 5, и 6 лет, и больше времени занимать. Сколько эта процедура займет применительно ко Всемирному банку — всякое возможно. Я бы не стал делать таких радужных прогнозов, что в ближайшие пару лет решение физически вступит в силу", — добавил он.
Пока страны, обладающие 85% голосов в организации, не проведут свои процедуры, оно физически не вступает в силу. "Всегда в среднем порядка полугода эти процедуры занимают, даже если нет никаких препятствий", — отметил он.