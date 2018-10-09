Медведев поделился планами по цифровизации госсектора

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Государственному сектору понадобится не менее 1 миллиона работников, которые будут обладать соответствующими цифровыми компетенциями, говорится в статье главы правительства Дмитрия Медведева "Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития", выдержки из которой опубликованы в "Российской газете".

"Современные технологии ставят вопрос о качестве государственного управления на первое место среди всех направлений институциональной модернизации. … Появятся в достаточном количестве государственные и муниципальные служащие, руководители госучреждений с соответствующими (цифровыми) компетенциями. По некоторым оценкам, таких работников только в госсекторе должно быть не менее 1 миллиона", — говорится в статье.

Медведев также отметил, что технологическая модернизация относится к ключевым факторам роста производительности труда: "Необходимо "согласование" профессиональной квалификации работника с требованиями современного и высокопроизводительного рабочего места", — объяснил он.

Одной из проблем Медведев считает надежду той части бизнеса, которую нельзя назвать "лидерами цифровизации" на бюджетную поддержку.

"В целом в экономике существует разрыв между предприятиями — лидерами цифровизации и остальной, весьма значительной, частью бизнеса. Первые прокладывают путь, вторые не всегда даже пытаются им воспользоваться. Наиболее вероятная причина — дефицит рыночной конкуренции, надежда на внерыночную, административную, бюджетную поддержку", — написал премьер-министр в статье.