Ход на перспективу: зачем Россия продает зерно из госфонда

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Минсельхоз в этом и следующем году продаст полтора миллиона тонн зерна — пшеницы, ржи и фуражного ячменя из государственного интервенционного фонда. Это зерно закупили в предыдущие годы, а теперь отправят на внутренний рынок или на экспорт. Вырученные средства переведут в федеральный бюджет. Зачем нужны зерновые интервенции, почему рынок ждет скачка цен и как это отразится на рядовых потребителях — в материале РИА Новости.

Плохой урожай

Механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна действует в России с 2001 года. Государственные интервенции применяют для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев.

В прошлом году собран рекордный урожай зерна за всю историю страны — 135,4 миллиона тонн, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Показатель 2016-го — 120,7 миллиона тонн. В этом году ситуация иная: из-за неблагоприятных погодных условий аналитики прогнозируют урожай зерновых на уровне в 110 миллионов тонн, в Минсельхозе говорят о 100 миллионах тонн. По оценке министерства, потери могут достичь 30 миллионов тонн.

Резервный фонд существует для того, чтобы регулировать цены, когда они слишком сильно растут.

Продажу зерна из резервов аналитики объясняют сочетанием двух факторов. Во-первых, государство ежемесячно тратит колоссальные деньги для того, чтобы компенсировать элеваторам стоимость хранения по заранее оговоренным ставкам. Продажа позволит сбалансировать расходы на обслуживание фонда.

Во-вторых, в этом году внутренние цены могут двинуться вверх из-за плохого урожая и низкого курса рубля.

Застраховаться от скачка цен

По мнению Дмитрия Рылько, гендиректора Института аграрного маркетинга, в течение сезона пшеница третьего класса в центре России подорожает до 15 тысяч рублей за тонну.

"В связи с тем что сейчас действует множество проинфляционных факторов (это и предстоящее повышение НДС, и увеличение стоимости топлива), есть резон немного надавить на цены. Производные зерна — хлеб и мука — очень сильно реагируют на инфляционные ожидания населения", — говорит Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик "Открытие брокер". Поэтому, если инфляция выходит из-под контроля, это хороший способ ее затормозить.

Таким образом, правительство хочет заранее подстраховаться от ускорения инфляции и высоких цен на рынке зерна.

Cейчас, в октябре, заниматься регулированием цен необходимости нет, считает Владимир Петриченко, но в случае резкого ценового скачка Минсельхоз сможет оперативно выйти на рынок с товарными интервенциям. Поэтому нынешнее постановление о грядущей продаже — это ход на перспективу.

Аналитики, впрочем, указывают на то, что в масштабах рынка планируемые продажи совсем небольшие — чуть более процента, а потому влияние на цены будет минимальным. "Основная цель — это скорее обновление запасов, ведь зерно не может храниться вечно", — отмечает Нигматуллин.

Что будет с ценами на хлеб

Стоит ли населению ждать подорожания хлеба при скачке цен на зерно? Эксперты объясняют: цена на хлеб слабо зависит от цены на пшеницу и даже муку, потому что в хлебе доля пшеницы не столь высока. Цены на зерно практически никогда не влияют на стоимость печеного хлеба. Основной фактор — ежегодная инфляция.

"В цене батона хлеба, который покупатель берет в магазине, на зерно приходится всего 20-25 процентов. Остальное — это стоимость переработки зерна в муку, заработная плата хлебопеков, электроэнергия, транспортные расходы, наценка розничной сети и так далее", — говорит Павел Скурихин, президент Национального союза зернопроизводителей.

Покупатель платит за компоненты себестоимости, которые меняются внутри страны в соответствии с инфляцией. А таких компонентов в этом простом продукте достаточно много, и все они растут в цене. Это, в частности, расходы на воду, электроэнергию, газ, запасные части, фонд заработной платы, канализационные стоки, модернизацию производства.

То есть основной фактор, влияющий на цену хлеба, — инфляционные процессы. Эксперты предполагают, что хлеб в ближайшие месяцы даже обгонит инфляцию. Основные причины — рост курса доллара, стоимости бензина, а также повышение НДС.