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Экономика

Ход на перспективу: зачем Россия продает зерно из госфонда

(обновлено: 08:07 09.10.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЗерновой ток на территории ЗАО СтепноеЗерновой ток на территории ЗАО Степное
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Минсельхоз в этом и следующем году продаст полтора миллиона тонн зерна — пшеницы, ржи и фуражного ячменя из государственного интервенционного фонда. Это зерно закупили в предыдущие годы, а теперь отправят на внутренний рынок или на экспорт. Вырученные средства переведут в федеральный бюджет. Зачем нужны зерновые интервенции, почему рынок ждет скачка цен и как это отразится на рядовых потребителях — в материале РИА Новости.

Зерно. Архивное фото
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Плохой урожай

Механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна действует в России с 2001 года. Государственные интервенции применяют для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев.

В прошлом году собран рекордный урожай зерна за всю историю страны — 135,4 миллиона тонн, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Показатель 2016-го — 120,7 миллиона тонн. В этом году ситуация иная: из-за неблагоприятных погодных условий аналитики прогнозируют урожай зерновых на уровне в 110 миллионов тонн, в Минсельхозе говорят о 100 миллионах тонн. По оценке министерства, потери могут достичь 30 миллионов тонн.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкУборка пшеницы в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы в Краснодарском крае

Резервный фонд существует для того, чтобы регулировать цены, когда они слишком сильно растут.

Продажу зерна из резервов аналитики объясняют сочетанием двух факторов. Во-первых, государство ежемесячно тратит колоссальные деньги для того, чтобы компенсировать элеваторам стоимость хранения по заранее оговоренным ставкам. Продажа позволит сбалансировать расходы на обслуживание фонда.

Колосья пшеницы и яблоки на столе. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Во-вторых, в этом году внутренние цены могут двинуться вверх из-за плохого урожая и низкого курса рубля.

Застраховаться от скачка цен

По мнению Дмитрия Рылько, гендиректора Института аграрного маркетинга, в течение сезона пшеница третьего класса в центре России подорожает до 15 тысяч рублей за тонну.

"В связи с тем что сейчас действует множество проинфляционных факторов (это и предстоящее повышение НДС, и увеличение стоимости топлива), есть резон немного надавить на цены. Производные зерна — хлеб и мука — очень сильно реагируют на инфляционные ожидания населения", — говорит Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик "Открытие брокер". Поэтому, если инфляция выходит из-под контроля, это хороший способ ее затормозить.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПшеницы на полях АО "Агрокомплекс" в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Пшеницы на полях АО "Агрокомплекс" в Краснодарском крае

Таким образом, правительство хочет заранее подстраховаться от ускорения инфляции и высоких цен на рынке зерна.

Cейчас, в октябре, заниматься регулированием цен необходимости нет, считает Владимир Петриченко, но в случае резкого ценового скачка Минсельхоз сможет оперативно выйти на рынок с товарными интервенциям. Поэтому нынешнее постановление о грядущей продаже — это ход на перспективу.

Зерновой ток в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Эксперты: рост цен на зерно не приведет к удорожанию хлеба

Аналитики, впрочем, указывают на то, что в масштабах рынка планируемые продажи совсем небольшие — чуть более процента, а потому влияние на цены будет минимальным. "Основная цель — это скорее обновление запасов, ведь зерно не может храниться вечно", — отмечает Нигматуллин.

Что будет с ценами на хлеб

Стоит ли населению ждать подорожания хлеба при скачке цен на зерно? Эксперты объясняют: цена на хлеб слабо зависит от цены на пшеницу и даже муку, потому что в хлебе доля пшеницы не столь высока. Цены на зерно практически никогда не влияют на стоимость печеного хлеба. Основной фактор — ежегодная инфляция.

© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкГотовая хлебобулочная продукция
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Готовая хлебобулочная продукция

"В цене батона хлеба, который покупатель берет в магазине, на зерно приходится всего 20-25 процентов. Остальное — это стоимость переработки зерна в муку, заработная плата хлебопеков, электроэнергия, транспортные расходы, наценка розничной сети и так далее", — говорит Павел Скурихин, президент Национального союза зернопроизводителей.

Покупатель платит за компоненты себестоимости, которые меняются внутри страны в соответствии с инфляцией. А таких компонентов в этом простом продукте достаточно много, и все они растут в цене. Это, в частности, расходы на воду, электроэнергию, газ, запасные части, фонд заработной платы, канализационные стоки, модернизацию производства.

То есть основной фактор, влияющий на цену хлеба, — инфляционные процессы. Эксперты предполагают, что хлеб в ближайшие месяцы даже обгонит инфляцию. Основные причины — рост курса доллара, стоимости бензина, а также повышение НДС. 

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