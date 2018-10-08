В Киргизии заявили, что рассчитывают на помощь России

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи. 14 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи. 14 мая 2018

АНТАЛЬЯ (Турция), 8 окт — РИА Новости. Киргизия рассчитывает на помощь и поддержку России, заявил председатель Жогорку Кенеша (парламента) республики Дастанбек Джумабеков.

"Нам трудно двигаться без России, подниматься в экономике. Это мы чувствуем. Это мы откровенно говорим", — сказал Джумабеков в понедельник на встрече в турецкой Анталье с председателем Госдумы Вячеславом Володиным на полях III Совещания спикеров парламентов стран Евразии.

"Мы должны быть вместе и поддерживать друг друга", — добавил Джумабеков.

Володин высказался за более активное сотрудничество как по линии двусторонних отношений, так и на базе международных парламентских структур.

Спикер обратил внимание на то, что в ближайшее время ожидается заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ. "Надеюсь вас увидеть на этой парламентской площадке", — обратился Володин к своему киргизскому коллеге.

Стороны договорились обменяться официальными визитами.