В Киргизии заявили, что рассчитывают на помощь России

АНТАЛЬЯ (Турция), 8 окт — РИА Новости. Киргизия рассчитывает на помощь и поддержку России, заявил председатель Жогорку Кенеша (парламента) республики Дастанбек Джумабеков.
"Нам трудно двигаться без России, подниматься в экономике. Это мы чувствуем. Это мы откровенно говорим", — сказал Джумабеков в понедельник на встрече в турецкой Анталье с председателем Госдумы Вячеславом Володиным на полях III Совещания спикеров парламентов стран Евразии.
"Мы должны быть вместе и поддерживать друг друга", — добавил Джумабеков.
Володин высказался за более активное сотрудничество как по линии двусторонних отношений, так и на базе международных парламентских структур.
Спикер обратил внимание на то, что в ближайшее время ожидается заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ. "Надеюсь вас увидеть на этой парламентской площадке", — обратился Володин к своему киргизскому коллеге.
Стороны договорились обменяться официальными визитами.