В ЦБ рассказали, когда могут вернуться к снижению ключевой ставки

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Банк России ожидает, что сможет вернуться к снижению ключевой ставки к концу следующего года — началу 2020 года, сообщил глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Алексей Заботкин.

"Повышение ставки было вызвано опасением того, что в силу того, что мы имеем в начале следующего года наложение друг на друга и эффекта НДС, и эффекта переноса валютного курса, то инфляционные ожидания в течение следующего года могут вырасти больше чем предполагается даже в базовом сценарии. То есть риски смещены в сторону более проинфляционной траектории. Соответственно, 25 базисных пунктов — это, так скажем, весьма умеренное повышение процентной ставки", — сказал Заботкин на экспертном совете по денежно-кредитной политике в Госдуме.

"И мы очень рассчитываем, как отметила председатель в своей пресс-конференции, что это решение, которое было принято взвешенным образом, позволит нам вернуться к снижению реальной процентной ставки в не самом отдаленном будущем. В текущий момент Центральный банк ожидает, что это произойдет к концу 2019 — началу 2020 года", — сказал он.

Также Заботкин пояснил, что диапазон реальной нейтральной ставки при текущей денежно-кредитной политике остаётся 2-3% при возможной инфляции 5-5,5% на следующий год. При этом, по словам Заботкина, ключевая ставка в 7,5% соответствует нейтральной ДКП.

Банк России на заседании 14 сентября принял решение о повышении ключевой ставки с 7,25% до 7,5%.