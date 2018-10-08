РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Россия и Франция согласовали увеличение частоты авиарейсов

01981
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе. Архивное фотоСамолет в небе. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Авиавласти России и Франции согласовали увеличение частоты регулярных и чартерных рейсов между странами, также обсуждалось открытие новых направлений, сообщил Минтранс РФ.

Самолет Boeing 737-528 авиакомпании Ямал. Архивное фото
© Flickr / Фото Москвы Moscow-Live.ru
Авиакомпания "Ямал" начала продажу билетов по сниженной цене

Консультации авиационных властей России и Франции прошли 4-5 октября. Как отмечает Минтранс, полномасштабные консультации авиавластей двух стран не проходили с 2012 года, в связи с чем сформировался широкий круг вопросов для обсуждения, затрагивающий регулярные и нерегулярные полеты, пассажирские и грузовые перевозки. Для французской стороны традиционным был вопрос выполнения полетов с использованием воздушного пространства Российской Федерации.

"По результатам переговоров в таблицу маршрутов межправсоглашения о воздушном сообщении от 2 июля 2001 года внесено два новых пункта — Монпелье и Марсель. В рамках переговоров российская сторона добилась беспрецедентного увеличения количества полетов с 87 до 121 рейса в неделю", — говорится в сообщении.

Теперь российские перевозчики смогут увеличить количество выполняемых рейсов по маршрутам Москва – Париж, Москва – Ницца и Санкт-Петербург – Ницца на 7 рейсов в неделю, а также начать выполнение полетов по новым направлениям Москва – Монпелье, Москва – Марсель, Москва – Бордо с частотой 5 рейсов в неделю на каждом направлении. Принимая во внимание, что квота полетов была распределена преимущественно между Москвой и Санкт-Петербургом, а российские регионы оставались неохваченными, закреплена договоренность о предоставлении дополнительных прав при выполнении полетов по маршруту Екатеринбург – Париж и Калининград – Париж. Теперь полеты по указанным направлениям смогут выполняться с частотой до 7 рейсов в неделю.

Последствия прохождения тайфуна в Японии
© AFP 2018 / Jiji Press
В Японии отменили более 200 авиарейсов из-за приближения тайфуна "Конг-рэй"

Французской стороне было предоставлено право осуществления полетов в РФ для второго перевозчика. Также в два раза увеличена квота на выполнение чартерных рейсов из России во Францию – с 40 до 80.

"Предоставлены и дополнительные права российским грузовым перевозчикам: теперь полеты из России в Париж смогут выполняться с частотой 5 рейсов в неделю. Получено столь необходимое для грузовых перевозчиков право совмещения промежуточных пунктов и пунктов за пределами Франции, что позволит перевозчикам существенно снизить издержки", — добавляется в сообщении.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена