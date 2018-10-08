Россия и Франция согласовали увеличение частоты авиарейсов

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Авиавласти России и Франции согласовали увеличение частоты регулярных и чартерных рейсов между странами, также обсуждалось открытие новых направлений, сообщил Минтранс РФ.

Консультации авиационных властей России и Франции прошли 4-5 октября. Как отмечает Минтранс, полномасштабные консультации авиавластей двух стран не проходили с 2012 года, в связи с чем сформировался широкий круг вопросов для обсуждения, затрагивающий регулярные и нерегулярные полеты, пассажирские и грузовые перевозки. Для французской стороны традиционным был вопрос выполнения полетов с использованием воздушного пространства Российской Федерации.

"По результатам переговоров в таблицу маршрутов межправсоглашения о воздушном сообщении от 2 июля 2001 года внесено два новых пункта — Монпелье и Марсель. В рамках переговоров российская сторона добилась беспрецедентного увеличения количества полетов с 87 до 121 рейса в неделю", — говорится в сообщении.

Теперь российские перевозчики смогут увеличить количество выполняемых рейсов по маршрутам Москва – Париж, Москва – Ницца и Санкт-Петербург – Ницца на 7 рейсов в неделю, а также начать выполнение полетов по новым направлениям Москва – Монпелье, Москва – Марсель, Москва – Бордо с частотой 5 рейсов в неделю на каждом направлении. Принимая во внимание, что квота полетов была распределена преимущественно между Москвой и Санкт-Петербургом, а российские регионы оставались неохваченными, закреплена договоренность о предоставлении дополнительных прав при выполнении полетов по маршруту Екатеринбург – Париж и Калининград – Париж. Теперь полеты по указанным направлениям смогут выполняться с частотой до 7 рейсов в неделю.

Французской стороне было предоставлено право осуществления полетов в РФ для второго перевозчика. Также в два раза увеличена квота на выполнение чартерных рейсов из России во Францию – с 40 до 80.

"Предоставлены и дополнительные права российским грузовым перевозчикам: теперь полеты из России в Париж смогут выполняться с частотой 5 рейсов в неделю. Получено столь необходимое для грузовых перевозчиков право совмещения промежуточных пунктов и пунктов за пределами Франции, что позволит перевозчикам существенно снизить издержки", — добавляется в сообщении.