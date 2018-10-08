МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Запрет возвращать непроданные товары поставщикам может стать причиной дефицита продуктов в выходные дни. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на главу президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергея Белякова.

Дефицита не будет

Как пояснил Беляков, в пятницу поставщики завозят продукты в магазины сразу на все выходные. Если у торговцев больше не будет возможности вернуть товар, то они начнут делать более сокращенные заказы. Таким образом, при скачке спроса уже в субботу или воскресенье полки могут опустеть.

В январе этого года 30 депутатов во главе с Ириной Яровой разработали законопроект, согласно которому из договоров между ретейлерами и поставщиками должен быть убран пункт с условием возврата непроданного товара при истечении срока годности.

По данным депутатов, в сегменте хлебобулочных изделий этот показатель достигал половины от общего объема поставок, в сегменте мяса — 30 процентов.

Сама Яровая сегодня прокомментировала сообщения о возможном дефиците продуктов и назвала их "вбросом" и "грубым обманом россиян", который инициировали лоббисты торговых сетей. Политик предложила провести парламентские слушания, на которых производители и торговцы встретятся и смогут обсудить вопрос, сообщили в пресс-службе депутата.

Яровая считает возврат продукции "издевательством" над производителями. Она подчеркнула, что производитель несет затраты на выращивание, переработку, качество, упаковку и другие издержки. В то же время обычные покупатели не могут вернуть товар в магазин, если купили лишнее и не съели, отметила Яровая.

Политик пояснила, что тема возвратов продукции возникла в федеральной повестке после сигналов из регионов и российских союзов товаропроизводителей. Внесенную инициативу поддержали 75 регионов России, 9 отраслевых союзов производителей, прошло более 600 круглых столов с участниками продовольственного рынка в регионах.

"Это уловка, чтобы сохранить дискриминацию в отношении производителей. Кстати, иностранным поставщикам торговые сети не имеют права ничего вернуть и не возвращали никогда. Получается, торговые сети ущемляют интересы исключительно наших отечественных производителей, а значит, и российских граждан", — заключила зампред Госдумы.