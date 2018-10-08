СМИ: США заморозили американские активы Дерипаски

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Американские власти заморозили активы российского предпринимателя Олега Дерипаски, находящиеся на территории страны, пишет газета New York Post.

Отмечается, что в список попали особняки в Нью-Йорке и Вашингтоне, в частности, пятиэтажный дом на Манхеттене, купленный в 2008 году за 42,5 миллиона долларов.

По информации издания, сейчас в нем проживает бывшая жена делового партнера Дерипаски — Романа Абрамовича — Дарья Жукова с детьми.

Санкции против компаний Дерипаски

США в начале апреля ввели новые санкции против России, внеся в черный список, в частности Дерипаску и контролируемые им En+ Group, группу ГАЗ, "Базовый элемент" и "Русал". Это означает блокировку активов в США и запрет на ведение бизнеса с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Изначально Минфин дал месяц на реализацию ценных бумаг и долговых инструментов и два месяца на завершение действующих контрактов — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно.

Позднее сроки частично продлили.

В июле En+ Group попросила американский Минфин временно исключить ее из списка OFAC (управление ведомства по контролю за иностранными активами) для реализации заключительного этапа "плана Баркера", который предполагает понижение доли Дерипаски в En+ ниже 50 процентов и прекращение его влияния на совет директоров, большинство мест в котором займут независимые директора. В конце апреля En+ сообщила, что Дерипаска собирается реализовать все эти пункты. В мае сам бизнесмен покинул советы директоров En+, а также "Русала".

В августе замминистра финансов США Сигал Манделкер заявила, что Дерипаска потерял в результате введенных в апреле американских санкций примерно половину состояния.

При этом она ссылалась не на данные Минфина, а на открытую информацию в прессе, которую назвала "заслуживающим доверия".

Манделкер не сказала, сколько, по ее мнению, потерял Дерипаска в абсолютном выражении.