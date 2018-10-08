Сбербанк надеется к концу года восстановить потери из-за волатильности ОФЗ

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Сбербанк потерял определенную сумму из-за волатильности ОФЗ, надеется восстановить потери к концу года, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Владимир Владимирович, у нас достаточно неплохие результаты, несмотря на волатильность, которая была в последние месяцы. Нас она, естественно, коснулась в силу того, что мы крупнейшие держатели ценных бумаг, ОФЗ, государственных ценных бумаг, и мы на этой волатильности, конечно, потеряли определенную сумму", — сказал Греф.

"Надеемся, что к концу года ситуация стабилизируется, и мы восстановим эти рыночные потери. Тем не менее, последние месяцы на наши чистые прибыли оказывает влияние волатильность портфеля, волатильность того, что происходит на рынке", — добавил он.

Российский финансовый рынок оказался под давлением с начала августа в связи с обсуждениями возможности введения со стороны США санкций, которые могут затронуть новый государственный долг РФ. Ситуация усугублялась общей тенденцией оттока капиталов с развивающихся рынков.

На этом фоне доля ОФЗ, находящихся в собственности иностранцев, за август сократилась на 1,3 процентного пункта по сравнению с июлем — до 26,6% по состоянию на 1 сентября, что сравнимо с уровнем, зафиксированным в конце 2016 года.