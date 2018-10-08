Турецкие компании заинтересованы в открытии паромных линий в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Турецкие компании заинтересованы в открытии паромных линий между Стамбулом и Самсуном и крымскими портами в Евпатории и Севастополе, заявил глава общественного движения по развитию деловых и дружеских отношений "Россия-Крым-Турция" Яздан Кайя.

Ранее гендиректор "Крымских морских портов" Алексей Волков заявил, что Крым намерен наладить паромное сообщение с Турцией, переговоры с экспедитором грузов уже проведены. По его словам, планируется, что паромная линия Турция — Крым — Турция будет запущена уже осенью 2018 года. В свою очередь глава республики Сергей Аксенов заявил, что реальных намерений со стороны турецких властей по открытию паромного сообщения с Крымом пока нет.

"В Турции очень ждут этого момента (открытия паромной линии – ред.), хотят добиться этого и использовать два порта в Крыму", — сказал Кайя журналистам.

По его словам, в паромных линиях можно задействовать со стороны Турции стамбульский и самсунский порты. "Со стороны Крыма — Евпаторийский и Севастопольский порты", — добавил Кайя.

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