В Германии рассказали о роли "Северного потока — 2" в отношениях с Россией

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Председатель правления Германо-российского форума Маттиас Платцек выразил мнение, что проект газопровода "Северный поток — 2" может стать ключевым для отношений двух стран.

Как заявил Платцек в интервью радиостанции Deutschlandfunk , в течение многих лет между Россией и Германией складывались партнерские отношения, которые были близки к тому, чтобы перейти в дружбу. "Это явно изменилось. Отношения более чем прохладные", — завил он, при этом подчеркнув необходимость поддерживать диалог.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после проведенного там референдума. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.

"Сейчас мы должны смотреть, где мы можем найти совпадающие интересы, чтобы по меньшей мере вновь добиться большей предсказуемости… Я больше не говорю о партнерстве, дружбе или подобных вещах. Мне очень жаль, но эти времена прошли", — добавил он, отметив, что таковым общим интересом для двух стран является проект "Северный поток — 2".

"Северный поток — 2 может действительно стать ключевым проектом для наших отношений", — заявил он. По его словам, если данный проект будет реализован, это, возможно, поможет добиться прогресса и по вопросу урегулирования на востоке Украины.

Платцек также подчеркнул, что интенсивное противостояние американцев этому проекту обусловлено чисто экономическими причинами и желанием продавать свой СПГ Германии. С мнениями, что "Северный поток — 2" сделает Германию политически зависимой от России, Платцек категорически не согласен. "Я вижу здесь не отрицательные стороны и зависимость, а дополнительный шанс для развития, в том числе наших национальных экономик в Европе", — сказал он.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока — 2", осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Nord Stream 2 AG в августе подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода "Северный поток — 2" в Дании, параллельно продолжая ожидать разрешения властей этой страны на строительство первого, основного маршрута.