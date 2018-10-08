Делегация турецких инвесторов посетит Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости. Делегация из десяти бизнесменов Турции посетит с ознакомительным визитом Крым, сообщил глава общественного движения по развитию деловых и дружеских отношений "Россия-Крым-Турция" Яздан Кайя.

Визит запланирован на ближайшее время.

"Крым является важной республикой для Турции, является важным торговым партнером, поэтому мы не можем не налаживать взаимоотношения с Крымом, с Россией. Инвесторы готовы приехать. Я приехал в Крым с определенной миссией, чтобы за четыре дня изучить, какие проекты могут быть для них интересные, после чего мы приедем вместе в Крым в ближайшее время. Это вопрос уже технический", — сказал Кайя журналистам.

По его словам, в состав делегации войдут представители крупных холдингов, представляющих сельское хозяйство, логистические центры, химическую и строительную промышленность.

"Есть компания, которая бы хотела построить в Крыму свою фабрику по производству краски. В Крым также хотели зайти две международные авиакомпании, которые были хотели использовать коридор Турция-Крым. На территории Крыма также готовы работать строительные компании", — сказал Кайя.

По его словам, даже если суммы первых контрактов будут не очень велики, экономические инструменты позволят "поломать существующие информационные преграды" в отношении Крыма.

"Этот проект в том числе политический по донесению правды о Крыме через инвестиции", — сказал Кайя.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>