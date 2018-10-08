МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Минфин на первом этапе дедолларизации видит возможность перехода на расчеты в евро с партнерами в ЕС, в том числе за энергосырье, заявил журналистам замминистра финансова Владимир Колычев.

"Здесь, как мы видим, по крайней мере, на первом этапе, основная перспектива, которую можно реализовать в кратком, среднесрочном периоде — переход на расчет в нацвалютах с контрагентами в ЕС, в том числе, в евро, в том числе, по поставкам за наше энергетическое сырье. Потому что это европейцам выгодно. Это, с одной стороны, укрепляет позицию евро как резервной валюты, с другой стороны, обеспечивает некую безопасность по таким поставкам в случае, если на другой стороне океана примут какие-то решения в части расчетов по долларам для наших банков или для наших крупных сырьевых компаний", — сказал Колычев.

Как пояснил замминистра, переход на расчеты в евро с контрагентами в ЕС проще, поскольку евро — уже резервная валюта, и логично ожидать заинтересованности со стороны европейских компаний. "В то время как тот же китайский юань — пока не полностью резервная валюта, и мы надеемся, что прогресс, который есть в евро, сподвигнет и на китайских полях к тому, чтобы ускоряться на этом треке. Мы сейчас видим, что у санкционных компаний возникают трудности в расчетах по внешнеторговым контрактам, и эти трудности в том числе связаны с особенностями валютного контроля", — добавил Колычев.

Пресс-служба правительства РФ в прошлую среду, 3 октября, заявила о проработке вопроса снижения зависимости экономики от доллара, в том числе путем стимулирования расчетов в нацвалютах, указав при этом, что полностью отказываться от американской валюты не планируется. В четверг министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что план по дедолларизации российской экономики уже подготовлен и внесен в правительство.

В пятницу Силуанов заявил, что европейские партнеры уже задумались об отказе от доллара в расчетах с Россией, и что переход на расчеты в евро с европейскими компаниями является естественным следствием политики США.