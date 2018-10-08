Минфин сравнил издержки бизнеса при расчетах в нацвалютах и долларах

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Уровень валютного и административного контроля для бизнеса при расчетах в долларах будет выше, чем по расчетам в рублях или других валютах, заявил журналистам замглавы Минфина РФ Владимир Колычев.

Минфин, Минэкономразвития РФ и ЦБ подготовили меры по дедолларизации экономики РФ, они носят стимулирующий характер, заявил на прошлой неделе глава МЭР Максим Орешкин.

"Создается такая система, при которой при расчетах в долларах уровень валютного контроля и административных издержек, связанных с ним, будет выше, чем по расчетам в рублях или других нацвалютах", — сказал Колычев.

На прошлой неделе Минфин также опубликовал законопроект, который смягчает нормы валютного контроля для резидентов РФ, попавших под санкции. Он дает возможность попавшим под санкции российским компаниям осуществлять расчеты с нерезидентами по внешнеторговым контрактам, минуя счета в уполномоченных российских банках. Согласно законопроекту, они смогут зачислять средства на свои счета в иностранных банках напрямую.

"Мы сейчас видим, что у санкционных компаний возникают трудности в расчетах по внешнеторговым контрактам, и эти трудности в том числе связаны с особенностями валютного контроля", — добавил Колычев. Он уточнил, что по мере реализации нормы этого закона могут претерпевать изменения.