МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2019 года периода безналогового перевода иностранных активов в Россию, внесенный правительством РФ.

Документ продлевает до 1 января 2019 года переходный период, в течение которого граждане освобождаются от уголовной ответственности за неуплату или неполную уплату налога из-за невключения в налоговую базу контролирующего лица прибыли контролируемой иностранной компании при условии возмещения в полном объеме причиненного бюджетной системе РФ ущерба.

Действие этой нормы предлагается продлить, чтобы дать дополнительное время тем, кто хочет в соответствии с законодательством перевести свои активы в юрисдикцию РФ, пояснял ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев.

На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 11 октября, сообщил РИА Новости член бюджетного комитета Владислав Резник.