Дефицита по выплатам пенсионных накоплений нет и не будет, заявили в ПФР

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Дефицита по выплатам пенсионных накоплений по линии Пенсионного фонда России (ПФР) в настоящий момент нет, и этого не ожидается в будущем, выплата пенсионных накоплений остается в границах прежнего пенсионного возраста, несмотря на его повышение начиная со следующего года, сообщила пресс-служба ПФР.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что власти хотят увеличить период дожития, который используется для расчета накопительной пенсии россиян. Как отмечает издание, это ведет к уменьшению ежемесячных выплат, снижая привлекательность накопительной системы, особенно на фоне изменений пенсионного законодательства. Газета подчеркнула, что для граждан в ней может быть только один плюс: увеличится возможность снять накопления разово, не растягивая на крошечные ежемесячные выплаты.

"Дефицита по выплатам пенсионных накоплений по линии ПФР нет ни в настоящий момент, ни в будущем. Одним из подтверждений этого является то, что несмотря на повышение пенсионного возраста начиная со следующего года, выплата пенсионных накоплений остается в границах прежнего пенсионного возраста", — заявил представитель ПФР.

В фонде подчеркнули, что средний размер накопительной пенсии ежегодно растет, равно как и ежегодные расходы ПФР на выплату это части пенсий.

"При этом все пенсионные накопления, в том числе их единовременная выплата, будут предоставляться гражданам деньгами, а не какими-либо другими способами", — добавил представитель фонда.

В ПФР напомнили, что продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии в соответствии с методикой оценки, утвержденной постановлением правительства РФ.

"Реальный ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, рассчитанный в соответствии с методикой, составляет на 2019 год 263 месяца, что значительно превышает установленное методикой же максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2019 год – 252 месяца. Чтобы постепенно довести ежегодно устанавливаемый законом ожидаемый период выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей накопительной пенсии в соответствии с методикой, предлагается повышение на шесть месяцев", — пояснил представитель фонда.

Также в ПФР подчеркнули, что фонд применяет устанавливаемые законом значения ожидаемого периода выплаты при расчете размера накопительной пенсии, но при этом не занимается расчетом и закреплением этого показателя законодательно, поскольку это находится вне компетенции ПФР.

Третьего октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство. Закон предусматривает, начиная с 2019 года, поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин. Согласно документу, стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин — 37 лет.

Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. При этом предусмотрены как разовые выплаты для тех, у кого размер накопительной пенсии получится 5% и менее от объема всей пенсии, так и срочные выплаты. Кроме того, закрепляется право и в дальнейшем назначать накопительную пенсию в соответствующем возрасте.

Предусмотрено увеличение пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста. Вводится льготный режим выхода на пенсию многодетных матерей. Устанавливаются меры поддержки для сельских пенсионеров. Также сохраняются налоговые льготы на землю и недвижимость.