РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Дефицита по выплатам пенсионных накоплений нет и не будет, заявили в ПФР

(обновлено: 12:38 08.10.2018)
01765
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПенсия. Архивное фотоПенсия. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Дефицита по выплатам пенсионных накоплений по линии Пенсионного фонда России (ПФР) в настоящий момент нет, и этого не ожидается в будущем, выплата пенсионных накоплений остается в границах прежнего пенсионного возраста, несмотря на его повышение начиная со следующего года, сообщила пресс-служба ПФР.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Заморозку пенсионных накоплений могут продлить на год, заявил Топилин
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что власти хотят увеличить период дожития, который используется для расчета накопительной пенсии россиян. Как отмечает издание, это ведет к уменьшению ежемесячных выплат, снижая привлекательность накопительной системы, особенно на фоне изменений пенсионного законодательства. Газета подчеркнула, что для граждан в ней может быть только один плюс: увеличится возможность снять накопления разово, не растягивая на крошечные ежемесячные выплаты.

"Дефицита по выплатам пенсионных накоплений по линии ПФР нет ни в настоящий момент, ни в будущем. Одним из подтверждений этого является то, что несмотря на повышение пенсионного возраста начиная со следующего года, выплата пенсионных накоплений остается в границах прежнего пенсионного возраста", — заявил представитель ПФР.

В фонде подчеркнули, что средний размер накопительной пенсии ежегодно растет, равно как и ежегодные расходы ПФР на выплату это части пенсий.

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Госдума приняла закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам
"При этом все пенсионные накопления, в том числе их единовременная выплата, будут предоставляться гражданам деньгами, а не какими-либо другими способами", — добавил представитель фонда.

В ПФР напомнили, что продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии в соответствии с методикой оценки, утвержденной постановлением правительства РФ.

"Реальный ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, рассчитанный в соответствии с методикой, составляет на 2019 год 263 месяца, что значительно превышает установленное методикой же максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2019 год – 252 месяца. Чтобы постепенно довести ежегодно устанавливаемый законом ожидаемый период выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей накопительной пенсии в соответствии с методикой, предлагается повышение на шесть месяцев", — пояснил представитель фонда.

Пенсионное удостоверение. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Опубликован пакет пенсионных законов
Также в ПФР подчеркнули, что фонд применяет устанавливаемые законом значения ожидаемого периода выплаты при расчете размера накопительной пенсии, но при этом не занимается расчетом и закреплением этого показателя законодательно, поскольку это находится вне компетенции ПФР.

Третьего октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство. Закон предусматривает, начиная с 2019 года, поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин. Согласно документу, стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин — 37 лет.

Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. При этом предусмотрены как разовые выплаты для тех, у кого размер накопительной пенсии получится 5% и менее от объема всей пенсии, так и срочные выплаты. Кроме того, закрепляется право и в дальнейшем назначать накопительную пенсию в соответствующем возрасте.

Предусмотрено увеличение пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста. Вводится льготный режим выхода на пенсию многодетных матерей. Устанавливаются меры поддержки для сельских пенсионеров. Также сохраняются налоговые льготы на землю и недвижимость.

Пенсии в мире
© Инфографика
Возраст выхода на пенсию в разных странах
Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена