Эксперты рассказали о крупном оттоке средств с банковских вкладов в августе

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Россияне в августе 2018 года забрали с банковских вкладов больше средств, чем разместили – отток банковских вкладов составил 141 миллиард рублей, говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России", подготовленном РАНХиГС и Институтом Гайдара.

Ранее Банк России сообщал, что вклады населения в банках РФ за август снизились на 0,6% и составили 27,4 триллиона рублей. ЦБ указал, что в целом вклады как направление вложения сбережений населения несколько потеряли свою привлекательность — связано это с изменением поведенческой модели населения, которая сопровождается снижением доли сбережений в структуре использования доходов.

"В августе 2018 года был даже зафиксирован отток средств с банковских вкладов населения в размере 141 миллиарда рублей… В августе, январе и мае физические лица также забрали больше средств со своих банковских счетов, чем разместили", — пишут авторы исследования.

В нем указывается, что в августе на 28 миллиардов рублей сократились средства на рублевых счетах и депозитах физических лиц и на 1,7 миллиарда долларов снизились средства в иностранной валюте в долларовом эквиваленте.

Худшая динамика вкладов

Вклады физических лиц демонстрируют едва ли не худшую динамику за длительный период наблюдений, что ограничивает возможности банковского сектора по устойчивому наращиванию кредитования экономики, отмечают эксперты.

За январь-август 2018 года средства населения, размещенные на банковских счетах и депозитах, выросли на 646 миллиардов рублей, или на 2,5%. При этом рублевые вклады увеличились за отчетный период почти на 1 триллион рублей. В этот же период валютные вклады сократились на 5,6 миллиарда долларов в долларовом эквиваленте.

"Таким образом, основной источник банковских пассивов – средства населения – демонстрирует в 2018 году крайне вялую динамику. Российские домохозяйства снижают темпы наращивания своих сбережений параллельно с активизацией роста кредитной задолженности перед банками для поддержания приемлемого уровня потребления в условиях стагнации реальных доходов", — отмечается в исследовании.

По мнению экспертов, в 2018 году банковский сектор РФ может рас считывать лишь на российские домашние хозяйства как устойчивый источник финансовых ресурсов при кредитовании российской экономики.

"Таким образом, динамика развития банковского сектора в настоящий момент определяется преимущественно моделью финансового поведения населения. Продолжающийся сдвиг в пользу кредитной модели потребления ограничивает возможности банковского сектора по кредитованию корпоративных заемщиков", — резюмируют авторы исследования.

Группа сенаторов США в августе внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. В списке финансовых институтов, в отношении которых предлагается ввести ограничения, значатся ВЭБ, Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что относительно госбанков формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах.

В середине сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ проработал с каждым крупнейшим банком систему мер на случай введения новых санкций.