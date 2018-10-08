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Экономика

Региональные сотовые операторы выступили против отмены роуминга, пишут СМИ

(обновлено: 10:08 08.10.2018)
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© Fotolia / Andrey PopovСим-карты для мобильного телефона. Архивное фотоСим-карты для мобильного телефона. Архивное фото
© Fotolia / Andrey Popov

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Региональные операторы связи направили в правительство письмо о негативных последствиях отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге, написал "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Болельщик на чемпионате мира по футболу в России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В зоне полного доступа: в России отменили роуминг
В частности, операторы предупредили о будущих убытках, которые повлечет за собой принятый летом в первом чтении законопроект. Региональные операторы уверены, что не смогут компенсировать потери, поскольку по-прежнему будут вынуждены платить полную стоимость роуминга партнерам в регионах, где не имеют сети.

По данным издания, вопрос обсуждали 1 октября на закрытом совещании у директора департамента информационных технологий и связи правительства Владислава Федулова. На нем присутствовали представители "большой четверки" и региональных "Мотива" (работает в Свердловской, Курганской областях и ХМАО) и "Таттелекома" (Татарстан). По итогам участники встречи должны принять решение, которое направят в Госдуму для доработки законопроекта об отмене роуминга, сообщил газете один из источников.

В ФАС не согласны, что такая проблема существует. Начальник управления регулирования связи и информационных технологий службы Елена Заева рассказала, что обращения региональных операторов рассматривались совместно с Минкомсвязью, и выразила уверенность, что отмена платы за входящие "не окажет негативного влияния на деятельность операторов связи и не может быть основанием для роста тарифов".

Однако в "Мотиве" настаивают на том, что убытки неизбежны.

"Операторы однозначно будут терять в деньгах. До сих пор непонятно, как в схему вписываются региональные операторы и на каких условиях они должны использовать сети федералов по время путешествий своих абонентов", — пояснил представитель компании.

Все это должно описываться в подзаконных актах, которых пока просто нет, добавил он. В "Мотиве" также выразили надежду на изменение законопроекта.

Кроме того, на совещании высказывались опасения, что от отмены платы за входящие в роуминге могут пострадать и виртуальные операторы, рассказал одни из участников встречи. В "Ростелекоме" с этим не согласились, подчеркнув, что последствия для MVNO-операторов и традиционных участников рынка не будут иметь серьезных различий.

В "Тинькофф Мобайле" и "Сбербанк Мобайле", запущенных на сети Tele2, напомнили, что и так не имеют в тарифах условий внутрисетевого и национального роуминга. В "Тинькофф Мобайле" пока не разделяют опасения коллег, но обещают активно участвовать в обсуждении проблемы.

Отмена роуминга в России

Смартфон. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ФАС оштрафовала операторов "большой четверки" по делу о роуминге
В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельный по Крыму. Внутрисетевой роуминг работает внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

Ликвидации роуминга предшествовали многолетние обсуждения.

Летом прошлого года ФАС вынесла предупреждение "большой четверке" и потребовала решить проблему необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг, что фактически означает его отмену. Этот спор закончился в августе, когда все игроки рынка выполнили требования регулятора.

Процесс отмены национального роуминга шел параллельно и завершился быстрее. В августе 2017-го ФАС возбудила дела против крупнейших операторов, в марте нарушения были устранены, а дела закрыты.

В июле нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает ликвидацию в России национального и внутрисетевого роуминга.

 

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