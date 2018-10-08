МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. РЖД отказались от идеи строить транспортный переход на Сахалин за свой счет и предлагают профинансировать проект частным инвесторам, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на целевой сценарий обновленной инвестпрограммы железнодорожной монополии на 2018-2025 годы.

Теперь холдинг готов дать лишь 3,5 миллиарда рублей для подготовки технико-экономического обоснования проекта, а от инвесторов потребуется 536,8 миллиарда рублей. В долгосрочной программе развития РЖД сказано, что решение о проекте будет принято после дополнительной проработки, добавил представитель монополии.

По сравнению с июньской версией документа целевой сценарий инвестпрограммы сократился с 7 триллионов до 6 триллионов рублей (без НДС, консервативный — с 6 триллионов до 4,75 триллиона), пишет газета. Из крупных проектов под секвестр попали, в частности, смета Московского транспортного узла (сокращена с 500 миллиардов до 213 миллиардов рублей) и железнодорожного узла транспортной системы Санкт-Петербурга (с 52,7 миллиарда до 35,7 миллиарда рублей).

Это очень капиталоемкие проекты, но их можно оптимизировать, например, за счет привлечения частного финансирования и продажи имущества РЖД на территории агломераций, прокомментировал "Ведомостям" гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров.

Сокращение не коснулось проектов, связанных с выполнением майского указа президента Владимира Путина. Например, инвестиций в инфраструктуру для увеличения интенсивности транзита контейнеров, чтобы к 2024 году они доставлялись с Дальнего Востока до западной границы за семь суток. Финансирование проекта по модернизации БАМа и Транссиба даже увеличилось — второй этап обойдется РЖД в 625 миллиардов вместо 460 миллиардов рублей.

Это связано как с ростом заявок от угольных компаний, так и с планируемым разведением транспортных потоков: грузовые – на БАМ, а пассажирские и контейнерные — на Транссиб, отмечает Бурмистров. Но в инвестпрограмму пока не включено строительство Северомуйского тоннеля — вопрос дополнительно прорабатывается.

Больше всего в новой версии инвестпрограммы выросли расходы на электрификацию направлений Ртищево-Кочетовка (с 15,8 миллиарда до 49 миллиардов рублей), а также Ожерелье-Узловая-Елец (с 18,4 миллиарда до 48,2 миллиарда рублей), что позволит переключить 27 пар поездов с казанского на павелецкое направление Московской железной дороги. Но в консервативном сценарии РЖД будет экономить в первую очередь на своих проектах: оба проекта по электрификации почти лишаются в нем финансирования. Проекты, связанные с исполнением поручений президента и правительства, при неблагоприятном раскладе потеряют лишь 30 миллиардов рублей.