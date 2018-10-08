РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Сезонная лихорадка: как изменятся цены на топливо в ближайшие месяцы

(обновлено: 08:08 08.10.2018)
289113
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкОткрытие первой автомобильной заправочной станции Шелл в Республике ТатарстанОткрытие первой автомобильной заправочной станции Шелл в Республике Татарстан
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Александр Лесных. Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил новые меры по субсидированию нефтяников для сдерживания роста цен на бензин и дизтопливо. Помимо этого, вице-премьер Дмитрий Козак поддержал предложение о возврате слабоалкогольных напитков на прилавки торговых площадок АЗС. РИА Новости разбиралось, как все это скажется на рынке горючего в ближайшие месяцы.

Сезонная лихорадка

Атомный ледокол Ямал во время научно-исследовательских работ в Карском море
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Море богатств: Россия поднимет госдолг США с арктического дна
Новая схема субсидирования топливных цен одобрена в рамках налогового маневра, к завершению которого приступят в 2019 году.

Эксперты отмечают, что в результате объем субсидий увеличится на треть — до 600 миллиардов рублей. С другой стороны, чтобы так называемая демпфирующая надбавка не оказалась серьезным бременем для бюджета страны, с 1 января в отрасли поднимут ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

С 1 октября на 7,5 доллара повышена экспортная пошлина на нефть (до 137,5 доллара за тонну) — это еще одна мера, призванная заинтересовать нефтяников в дополнительных поставках на внутренний рынок.

Теперь нефтяным компаниям выгоднее направлять больше сырой нефти на отечественные НПЗ, чем наращивать экспорт. Предложение на внутреннем рынке увеличится, что положительно скажется на ценах бензина и дизеля.

Однако все вышеперечисленное не означает, что в межсезонье и зимний период топливо совсем не подорожает.

По мнению гендиректора АО "РК Интегратор" Виктора Костюкова, цены на зимнее дизельное топливо начнут "приседать" по мере насыщения рынка. Обычно это происходит в середине января. Сейчас индекс цены межсезонного дизеля превышает летние сорта в среднем на 1600 рублей за тонну — это немногим более трех процентов. Что касается зимних сортов, они дороже летних на 13 процентов.

Тем не менее в правительстве уверяют, что никаких резких скачков не будет. По словам Дмитрия Козака, в среднесрочной перспективе ценовые колебания не выйдут за пределы фундаментальных экономических показателей.

"Есть механизмы в рамках завершения налогового маневра, которые позволяют решить эту проблему. Экспортный нетбэк (netback, доход компании от продажи нефти или нефтепродуктов на экспорт минус расходы на транспорт. — Прим. ред.) будем удерживать путем справедливого распределения недополученных доходов между нефтяными компаниями и государственным бюджетом. С учетом сверхдоходов бюджета от роста цен на нефть нам удастся удержать розничные цены на внутреннем рынке в пределах инфляции", — заявил вице-премьер.

Кнут и пряник

Президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Все хуже, чем казалось. Новые итоги визита миссии МВФ в Киев
Важно отметить, что правительство России и профильные министерства следят не только за ценами на бензин, но и за качеством предоставляемых услуг. Разумеется, не забывают и о том, как помочь заправкам извлечь дополнительную прибыль. В общем, действуют методом кнута и пряника.

В этом смысле "кнут" — предстоящие изменения в законодательстве, которые, по словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, вступят в силу с 1 января 2019 года.

В соответствии с ними, заправкам, уличенным в недоливе топлива, придется платить оборотные штрафы. То есть наказание за обман потребителей — не фиксированная сумма, а процент от всех доходов предприятия.

Решение проблемы недолива ощутимо скажется на толщине кошелька каждого автовладельца. По словам автоэксперта Вячеслава Субботина, из-за этих махинаций потребитель теряет от 100 до 300 рублей на каждый залитый бак. Если перевести эту сумму в расстояние, то при самом плохом раскладе среднестатистический автомобиль проедет примерно на 100 километров меньше, чем должен.

Мантуров отметил, что оборотные штрафы в химическом контроле состава топлива, введенные несколько лет назад, сократили брак с 40 процентов до 14.

Не отстают и правоохранительные органы. В начале октября МВД и Росгвардия провели совместную операцию по задержанию организованной группы производителей контрафактного бензина марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива. Представители полиции уточнили, что некачественный продукт поставлялся на заправки Московской, Рязанской и Пензенской областей, а также в местные государственные и муниципальные учреждения. Ущерб только одному из них достиг шести миллионов рублей.

© РИА Новости / Алексей СазоновПерейти в фотобанкБензоколонка автозаправочной станции
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Перейти в фотобанк
Бензоколонка автозаправочной станции

Но для торговцев продуктами нефтепереработки есть и "пряник". СМИ сообщили, что правительство решило вернуть АЗС право продавать слабоалкогольные напитки. Отмечается, что у некоторых отечественных заправок на продажу нетопливной продукции приходится порядка 33 процентов прибыли. Вернув в ассортимент пиво и винодельческую продукцию не крепче 16,5 градуса, правительство надеется помочь заправкам извлекать дополнительные доходы за счет розницы, а не увеличения цен на топливо.

Добавим, что по данным, приведенным инициатором этой поправки, членом Совфеда Геннадием Орденовым, запрет на продажу алкоголя на АЗС никак не повлиял на число пьяных ДТП: наоборот, с 2010 по 2015 год показатель вырос с 11,8 до 16 тысяч случаев.

Комментировать
Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
vl.kyleshov
Да нет причин для дорожания бензина. Никаких, кроме жадности производителей.
08:23
08.10.2018
ОтветитьНе отвечать
Иван Прокофьев
Как и следовало ожидать, цены на бензин вырастут. А заявления Медведева о заморозке цен на уровне 30 мая - это всего лишь пустые слова, как впрочем и многое из того что говорит ДАМ
08:22
08.10.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена