Союз виноделов рассчитывает на рост потребления продукции в России

АБРАУ-ДЮРСО, 6 окт — РИА Новости. Союз виноградарей и виноделов России (СВВР) рассчитывает на рост потребления винодельческой продукции в РФ к 2030 году до 250 миллионов декалитров, говорится в материалах СВВР.

По оценкам союза, которые представил в субботу президент СВВР Леонид Попович, потребление российской винодельческой продукции в 2018 году может составить 84 миллиона декалитров, импортной — 33 миллиона декалитров.

Другая цель, к которой стремится союз — достичь площади виноградников в России в размере 350 тысяч гектаров. "Откуда эта цифра? Она очень простая: было время, когда в России было 200 тысяч гектаров виноградников, а в Крыму было 150 тысяч гектаров. Нам для начала надо восстановить те площади, которые были, а дальше идти вперед", — указал Попович в своем выступлении.

"Главная цель — добиться того, чтобы все поняли: Россия — это винодельческая держава, ведущий производитель. Мы сегодня по потреблению в абсолютном выражении находимся на пятом месте в мире среди всех стран. Задача стоит стать на пятое место и по производству", — подчеркнул он.

Среди других целей развития отрасли к 2030 году — достижение объема сбора винограда до 3 миллионов тонн, производство до 210 миллионов декалитров вина. Кроме того, союз надеется на создание в стране до 2 тысяч виноградарско-винодельческих хозяйств, включая малые и крестьянские хозяйства. Союз также рассчитывает на обеспечение к 2030 году посещения России до 2 миллионов винных туристов в год.