МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Второе судно-трубоукладчик приступило к работам на германском участке газопровода "Северный поток-2", говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.

"Сегодня судно Audacia компании Allseas приступило к трубоукладке на германском участке газопровода "Северный поток-2", где также ведет работы судно Castoro Dieci (C10)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что судно Audacia начало работы в конечной точке 30-километровой траншеи для двух ниток газопровода в территориальных водах Германии. Ему предстоит уложить участок протяженностью около 38 километров в более глубоководной части маршрута газопровода. После укладки первой нитки Audacia вернется в исходную точку и начнет укладку второй нитки. Работы планируется завершить к концу 2018 года.

"В соответствии с графиком все работы по газопроводу "Северный поток-2" в территориальных водах Германии будут завершены до конца этот года", — отмечается в сообщении.