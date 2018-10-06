Кожемяко назвал бюджет Приморья очень слабым

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко назвал недостаточным бюджет края и заявил о намерении добиваться его увеличения.

"Здесь очень слабый бюджет, то есть 102 миллиарда на 2 миллиона населения, это очень мало. При том, что там, где я работал (в Сахалинской области – ред.), было 140 миллиардов, сейчас принимается, на 500 тысяч населения", — сказал Кожемяко журналистам.

По его словам, бюджет Приморского края "очень простой, очень выгодный для министерства финансов, для Москвы". "Есть доходная часть, например 95 миллиардов, и все расходы отсюда и берутся. Школы — вот столько, как хотите, так и крутитесь, больницы — столько, как хотите, так и крутитесь. Не по факту того, что здесь потребность гораздо больше, и бюджет должен сформироваться на уровне 110-115 миллиардов по потребностям, с каким-то дефицитом, с тем, чтобы мы решили вопрос. И в итоге у нас "благополучие": нет кредиторской задолженности, нет дефицита бюджета, только жизни-то тоже нет", — пояснил Кожемяко.

Вопросы, связанные с демографией и оттоком населения, это от качества жизни, продолжил он, а людям нужны простые вещи: "чтобы не было в больницах на 1,7 миллиардов задолженности по лекарствам", индексация зарплат, капитальный ремонт в школах и чтобы они соответствовали требованиям. Также Кожемяко отметил, что в крае не хватает учителей, врачей.

"Что нужно делать? Нужно реально увеличивать расходные обязательства бюджета и выставлять эти требования Москве. Потому что все хорошо, и проекты, и порты, и вектор развития правильный, но пока мы не создадим нормальные условия для жизни здесь… Много сделано, но это не цепляет жизнь простого человека. Пока у меня есть власть, полномочия, я эти решения сейчас буду принимать, это не программы. Бюджет сейчас принимается. Сегодня проблем много: нет денег, нет социалки, учителей не хватает, дороги разбитые, и так далее. Я говорю, давайте создадим одну проблему — нет денег, а остальное поэтапно поставим в бюджет и будем двигаться, а заниматься одной проблемой — деньгами", — сказал Кожемяко.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе принял отставку руководившего Приморским краем с октября 2017 года Андрея Тарасенко и назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.