Акции Tesla рухнули после очередного заявления Илона Маска

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Акции Tesla упали на торгах в пятницу на семь процентов после очередного заявления в Twitter ее основателя Илона Маска, в котором тот высмеял Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом свидетельствуют данные американской биржи Nasdaq.

В четверг Маск в своем Twitter обвинил SEC в спекуляциях. "Просто хочу сказать, что Спекулятивная комиссия по обогащению (Shortseller Enrichment Commission, SEC) делает невероятную работу", — написал бизнесмен, с иронией переосмыслив аббревиатуру регулятора.

Ранее Маск и Комиссия пришли к соглашению по предъявленному бизнесмену обвинению в мошенничестве. Спор возник после сообщения основателя Tesla в Twitter о намерении сделать компанию непубличной, что обернулось 12%-ным падением стоимости бумаг Tesla.

Бизнесмен был оштрафован на сумму в 20 миллионов долларов, при этом такой же штраф должна будет выплатить сама Tesla. Также Маск будет вынужден уйти с поста председателя совета директоров и не занимать его как минимум три года. При этом он останется руководителем компании.

При этом в Tesla появятся два новых независимых директора. Согласно другому пункту соглашения компания введет дополнительные меры контроля и наблюдения над высказываниями Маска.

В августе основатель Tesla заявил в Twitter, что обеспечил финансирование для выкупа акций компаний в свободном обращении по цене 420 долларов за штуку, но впоследствии он отказался от своих планов, из-за чего его заподозрили в мошенничестве с целью повлиять на курс акций.

После этого SEC возбудила против Маска уголовное дело.

Сам Маск назвал обвинения в мошенничестве необоснованными.