Акции Tesla рухнули после очередного заявления Илона Маска

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Акции Tesla упали на торгах в пятницу на семь процентов после очередного заявления в Twitter ее основателя Илона Маска, в котором тот высмеял Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом свидетельствуют данные американской биржи Nasdaq.
Ранее Маск и Комиссия пришли к соглашению по предъявленному бизнесмену обвинению в мошенничестве. Спор возник после сообщения основателя Tesla в Twitter о намерении сделать компанию непубличной, что обернулось 12%-ным падением стоимости бумаг Tesla.
Бизнесмен был оштрафован на сумму в 20 миллионов долларов, при этом такой же штраф должна будет выплатить сама Tesla. Также Маск будет вынужден уйти с поста председателя совета директоров и не занимать его как минимум три года. При этом он останется руководителем компании.
При этом в Tesla появятся два новых независимых директора. Согласно другому пункту соглашения компания введет дополнительные меры контроля и наблюдения над высказываниями Маска.
После этого SEC возбудила против Маска уголовное дело.
Сам Маск назвал обвинения в мошенничестве необоснованными.