Миру грозит нехватка какао из-за России, пишут СМИ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Американское агентство Bloomberg сообщило о дефиците на рынке какао объемом 50 тысяч тонн из-за растущего потребления шоколада в России.

Возникновение дефицита ожидается с начала октября, говорится в статье.

Больше всего шоколада в мире в расчете на одного человека съедают жители Швейцарии, Австрии и Германии — 8,6 килограмма, 8 и 7,7 соответственно. Россия уверенно занимает второе место после Западной Европы с показателем 4,8 килограмма на человека в год. При этом в остальном мире средний потребитель съедает менее килограмма шоколада за тот же период.

Как пишет Bloomberg, в последние годы рынок столкнулся с кризисом перепроизводства, который оказал наибольшее влияния на страны Африки, где какао остается одной из важнейших статей экспорта. Подобная ситуация спровоцировала снижение мировых цен на этот продукт. Во втором полугодии 2018 года тренд изменился, и немаловажную роль в этом сыграл российский рынок.

"Мы ждем, что рынок шоколада в России продолжит расти. Это определенно увеличивает спрос на какао бобы по всему миру", — приводит агентство слова менеджера шоколадной компании Barry Callebaut Массимо Гаравалья.

В статье также приводятся данные компании Nielsen, согласно которым темпы роста потребления шоколада в России почти в четыре раза превышают общемировые — 9,2% против 2,5% соответственно.