Никитин: в АПК Тамбовщины до конца года планируется вложить 30 млрд рублей

ТАМБОВ, 5 окт — РИА Новости. На территории Тамбовской области в 2018 году реализуется 17 крупных инвестпроектов в сфере АПК, до конца года планируется вложить в отрасль 30 миллиардов рублей, заявил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, об этом он сообщил в ходе рабочей встречи с вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым.

"В Тамбовской области идет строительство масштабного тепличного комплекса. Активно ведется подготовка к реализации крупного молочного проекта. Всего в этом году на территории области реализуется 17 крупных инвестиционных проектов. В сферу АПК до конца года планируется вложить 30 миллиардов рублей. Но по ряду направлений требуется федеральная поддержка", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Никитин также рассказал, что за первое полугодие 2018 года валовый объем производства сельхозпродукции в Тамбовской области вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По объему производства мяса скота и птицы в живом весе Тамбовщина вышла на вторую позицию в России после Белгородской области. За счет ввода новых мощностей позитивная динамика наблюдается и в молочной отрасли, в ближайшие годы планируется вдвое увеличить производство молока.

В ходе реализации инвестиционных проектов за 2016-2017 годы создано более 2400 высокопроизводительных рабочих мест. До 2025 года будет создано еще 3400 рабочих мест.

Никитин представил программу развития тамбовского АПК на ближайшие годы, в том числе, по развитию сельских территорий. По его словам, область выступила с инициативой о включении Мичуринского государственного аграрного университета в перечень государственных организаций высшего образования, которые вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты, что необходимо для реализации проекта создания инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Мичуринская долина", инициатором которого выступает МичГАУ. Планируется, что ИНТЦ "Мичуринская долина" будет заниматься комплексом технических, инженерных, сельскохозяйственных, биотехнологических проектов.

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