Россия начала поставки мяса во Вьетнам

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия начала поставки готовой мясной продукции во Вьетнам: предприятие "Краснобор" отправило в эту страну партию индейки, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Первая партия готовой продукции отправляется во Вьетнам, с предприятия "Краснобор" Тульской области — это индейка", — сказал Данкверт журналистам в кулуарах заседания Общественного совета при Россельхознадзоре.

При этом он отметил необходимость расширения ассортимента экспортируемых за рубеж продуктов — в первую очередь, за счет продукции глубокой переработки.