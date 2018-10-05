Правительство поддержало эксперимент по налогу для самозанятых

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Правительство РФ поддержало внесенный в Госдуму пакет законопроектов о проведении в нескольких регионах эксперимента по введению налога на профессиональный доход для самозанятых граждан, сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно сообщению, пакет направлен "на снижение налоговой нагрузки и упрощение "выхода из тени" для самозанятых граждан".

Специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход" предполагает сокращение налоговой нагрузки на добросовестных самозанятых граждан с нынешних 13% до 4%. Если услуги оказываются не физическим лицам, а юридическим, ставка налога составит 6%. При этом процедура регистрации налогоплательщиков, желающих перейти на данный режим, сможет проходить с помощью мобильного приложения или на сайте госуслуг.

"Представленные законопроекты направлены на достижение цели по увеличению численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, поэтому правительство поддерживает их", — говорится в сообщении.

Применять новый налоговый режим смогут люди, которые получают доход от своей деятельности до 2,4 миллионов рублей в год, при этом не имеют работодателя и наемных работников. Налог на профессиональный доход будет отработан в экспериментальном режиме в нескольких регионах: в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. В дальнейшем новый режим налогообложения может быть распространен на всю страну, отмечает кабмин.