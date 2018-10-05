Минфин предложил повысить минимальную цену на крепкий алкоголь

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Минфин предложил повысить минимальную розничную цену крепкий алкоголь.портале правовой информации, этот шаг обусловлен борьбой с суррогатом и нелегальной алкогольной продукцией на рынке.
Так, цену на водку предлагают повысить до 215 рублей, Сейчас бутылка водки объемом 0,5 литра стоит 205 рублей. Отмечается, что цена повысится в 2019 году, в нее включены НДС и акциз.
Также ведомство предлагает увеличить минимальную розничную цену на коньяк с 322 рублей до 388 рублей за поллитра, бренди — с 293 рублей до 307 рублей.
Минимальные розничные цены — инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское.