Siemens хочет перенести в Россию выпуск ключевых элементов турбин для ТЭС

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Siemens в рамках 100%-ной локализации хочет перевести в Россию производство ключевых элементов газовых турбин большой мощности, ведет переговоры в том числе с входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК), сообщил РИА Новости директор департамента "Производство энергии и газ" Siemens Олег Титов в кулуарах Российской энергетической недели.

"Мы готовы дойти до 100% локализации. Это не значит, что мы будем производить все 100% оборудования, Siemens. Существует некая экосистема, в рамках которой будет существовать, надеемся, наше совместное предприятие (с "Силовыми машинами" — ред.). Это предприятие будет работать и закупать части, необходимые для производства наших больших газовых турбин, речь идет о турбине 2000Е, в РФ, включая горячую часть… Мы хотим эту технологию перевести в РФ для турбины 2000Е. Здесь мы рассматриваем партнеров, смотрим, с кем будем работать", — сообщил Титов на одной из сессий Российской энергетической недели.

"Есть несколько предприятий: КМПО (Казанское моторостроительное производственное объединение — ред.) "Газэнергосервис", ОДК. Мы со всеми будем разговаривать", — ответил Титов РИА Новости на вопрос о том, с кем ведутся переговоры о возможном сотрудничестве.

Так называемая горячая часть — это камеры сгорания топлива и лопатки газовых турбин. Это ключевая технология при производстве турбин для ТЭС, которую производители крайне редко передают новым партнерам или в другие страны. По словам Титова, для Siemens литье лопаток осуществляют только шесть предприятий в Англии, Германии и США. В России большие газовые турбины для ТЭС не производятся и ключевая проблема, по словам энергомашиностроителей, — отсутствие технологий литья, которые позволят оборудованию работать при высоких температурах.

По словам Титова, Siemens намерен перенести в РФ именно литье.

"Да, конечно, именно это и хотим. Будем работать. Только единственное — заказы нужны, без заказов никак. Там надо порядка 100 миллионов долларов минимум инвестировать, чтобы новую печь купить, технологию запустить. Плюс при выходе готового оборудования 70-80% брака — это нормально. Лопатки — это же специальное литье, там внутри канавки есть, которые обеспечивают доступ воздуха для охлаждения, это очень сложный процесс", — прокомментировал Титов РИА Новости.