Меры правительства по дедолларизации не коснутся валютных счетов граждан

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Меры правительства РФ по стимулированию расчетов в нацвалютах не коснутся валютных счетов граждан, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

В среду пресс-служба правительства РФ заявила о проработке вопроса снижения зависимости экономики от доллара, в том числе путем стимулирования расчетов в нацвалютах, указав при этом, что полностью отказываться от американской валюты не планируется. В четверг Силуанов сообщил, что план по дедолларизации российской экономики уже подготовлен и внесен в правительство.

"Я сразу оговорюсь, что ни в коем случае мы не говорим о ситуации с долларами, которые хранятся на счетах банков. Граждане, у которых такие валютные счета, должны абсолютно спокойно реагировать на все наши предложения по расчетам по внешнеторговым контрактам, поскольку никто не собирается исключать хождение доллара, никто не собирается принудительно менять долларовые сбережения на рублевые или какие-то еще. Это политика как была, так и будет сохраняться. Но во внешнеторговых расчетах, конечно, мы будем заинтересованы использовать свою собственную валюту", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".