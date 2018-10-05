Силуанов рассказал о мерах по снижению зависимости экономики от доллара

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Минфин допускает принятие директивных решений для перевода госкомпаний на рублевые расчеты, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Будем через решения директивные, с одной стороны, поскольку государство является акционером своего рода государственных компаний, с другой стороны, через стимулирующие меры воздействовать для того, чтобы все больше и больше расчетов было именно в недолларовом сегменте", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24"

Он отметил, что с 2019 года заработают стимулы для перехода на расчеты в рублях при экспортных контрактах. По словам Силуанова, для партнеров России будут предусмотрены налоговые преференции.

Кроме того, Москва заинтересована переходить на расчеты в рублях, а также в валютах торговых партнеров, по уже заключенным долларовым контрактам, заявил первый вице-премьер.

По его словам, европейские партнеры уже задумались об отказе от доллара в расчетах с Россией.

"Мне кажется, это будет выход и ответ на те ограничения, которые вводятся со стороны Соединенных Штатов Америки по отношению и к предприятиям, и к финансовым институтам, которые рассчитываются в американской валюте", — добавил Силуанов.

При этом министр подчеркнул, что меры по стимулированию расчетов в нацвалютах не коснутся счетов граждан.

"Никто не собирается исключать хождение доллара, никто не собирается принудительно менять долларовые сбережения на рублевые или какие-то еще. Это политика как была, так и будет сохраняться. Но во внешнеторговых расчетах, конечно, мы будем заинтересованы использовать свою собственную валюту", — добавил он.

В среду в правительстве заявили о проработке вопроса снижения зависимости экономики от доллара, в том числе путем стимулирования расчетов в нацвалютах. В четверг Силуанов сообщил, что план по дедолларизации российской экономики уже подготовлен и внесен в правительство.