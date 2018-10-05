МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия начала экспорт солнечных панелей в Европу, в частности, с Новочебоксарского завода, сообщил журналистам первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер.
"Мы сейчас производим более 200 МВт солнечных панелей в год и это производство будет расширяться с применение самых современных технологий. У нас правда нет большого резерва свободных мощностей, потому что в основном наши мощности рассчитаны на внутренний рынок, на программу ДПМ ВИЭ (программу поддержки использования возобновляемых источников энергии — ред.), которая в настоящий момент реализуется", — сообщил он.
В начале текущего года министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия обсуждает с Саудовской Аравией поставку солнечных панелей.
Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.