ВТБ оспаривает арест акций украинской "дочки"

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. ВТБ оспаривает арест акций своей украинской "дочки", вариант ее продажи не рассматривает, сообщил журналистам глава второго по размеру активов российского банка Андрей Костин.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли ВТБ оспаривание ареста акций украинского дочернего банка или его продажу, Костин сказал: "Конечно оспариваем, уже оспариваем. Продажу не рассматриваем, нам это не дают делать".

В сентябре стало известно, что Апелляционный суд Киева в обеспечение исполнения решения арбитражного суда Гааги арестовал акции "дочек" российских государственных банков — Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка (ему на Украине принадлежит Проминвестбанк). Гаагский арбитраж весной 2018 года поддержал иск компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму. В рамках исполнения этого решения киевский суд 29 сентября суд выдал исполнительные листы на взыскание с РФ около 140 миллионов долларов.