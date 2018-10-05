ВТБ оспаривает арест акций украинской "дочки"

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. ВТБ оспаривает арест акций своей украинской "дочки", вариант ее продажи не рассматривает, сообщил журналистам глава второго по размеру активов российского банка Андрей Костин.
В сентябре стало известно, что Апелляционный суд Киева в обеспечение исполнения решения арбитражного суда Гааги арестовал акции "дочек" российских государственных банков — Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка (ему на Украине принадлежит Проминвестбанк). Гаагский арбитраж весной 2018 года поддержал иск компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму. В рамках исполнения этого решения киевский суд 29 сентября суд выдал исполнительные листы на взыскание с РФ около 140 миллионов долларов.