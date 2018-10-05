Крым поставил на Кубань первые мегаватты электроэнергии

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Запуск двух новых теплоэлектростанций в Крыму позволил поставить первые мегаватты электроэнергии на Кубань, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что первые блоки Таврической и Балаклавской ТЭС запущены на полную мощность и выдают 500 МВт. Ввод их в эксплуатацию намечен на первую декаду ноября.
Балаклавскую ТЭС в Севастополе и Таврическую ТЭС в Симферополе мощностью 470 МВт каждая строит входящая в "Ростех" компания ООО "ВО "Технопромэкспорт".
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