Крым поставил на Кубань первые мегаватты электроэнергии

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Запуск двух новых теплоэлектростанций в Крыму позволил поставить первые мегаватты электроэнергии на Кубань, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"У нас две запущены электростанции. Мы не зависим теперь ни от кого в энергетике. И вчера была информация, что 29 мегаватт уже отправили на Кубань", — сказал он на встрече с норвежской делегацией.

Ранее сообщалось, что первые блоки Таврической и Балаклавской ТЭС запущены на полную мощность и выдают 500 МВт. Ввод их в эксплуатацию намечен на первую декаду ноября.

Балаклавскую ТЭС в Севастополе и Таврическую ТЭС в Симферополе мощностью 470 МВт каждая строит входящая в "Ростех" компания ООО "ВО "Технопромэкспорт".

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