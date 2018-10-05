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Экономика

На заправках будут продавать слабоалкогольные напитки‍

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© РИА Новости / Михаил МордасовПерейти в фотобанкАвтозаправочная станция. Архивное фотоАвтозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Правительство разрешило продажу пива и вина на заправках, сообщили "Ведомости" со ссылкой на одного из участников совещания у вице-премьера Дмитрия Козака и двух федеральных чиновников.

Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Российский топливный союз попросил отменить заморозку цен на АЗС
Эту идею предложили как одну из мер стабилизации розничного рынка топлива и повышения рентабельности компаний.

Таким образом правительство одобрило инициативу сенатора Геннадия Орлова, который в начале прошлого года внес в Госдуму законопроект, согласно которому разрешалась продажа на заправках спиртных напитков крепостью до 16,5%.

Против этого предложения выступают в Минздраве, отмечает издание. В ведомстве считают, что снятие запрета увеличит потребление алкоголя, а также возрастет количество импульсивных покупок спиртного.

Помощник вице-премьера Илья Джус подтвердил, что этот вопрос обсуждался в контексте действий по стабилизации розничного топливного рынка.

"Давались соответствующие поручения проработать этот вопрос", — сообщил он.

Минфин и МЭР поддержали

Автозаправочная станция, архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Росстандарт предлагает запретить продавать на АЗС "неавтомобильное" топливо
В свою очередь, как ранее сообщил "Коммерсант", Министерство финансов и Минэкономразвития поддержали эту идею.

По данным газеты, на прошлой неделе глава Независимого топливного союза Павел Баженов написал письмо Дмитрию Медведеву. По мнению Баженова, запрет на продажу на заправках алкоголя не привел к уменьшению числа аварий по вине пьяных водителей, но дискриминирует АЗС по сравнению с обычными магазинами.

Сейчас шансы на отмену запрета повышаются, пишет издание. Оптовые цены на бензин на прошлой неделе превысили психологическую отметку 50 тысяч рублей за тонну, теперь перед большинством АЗС стоит выбор: либо продавать топливо в убыток, либо повышать розничные цены, рискуя потерять покупателей и навлечь гнев ФАС.

В Минфине также поддержали идею отмены запрета. В министерстве пояснили, что продажа алкоголя на заправках не отличается от продажи в придорожных магазинах, на которые запрет не распространяется.  При этом замглавы общественного совета при Минтрансе Наталья Агре считает идею возврата спиртного на АЗС странной.

Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Запрет на продажу алкоголя

Запрет на продажу алкоголя на АЗС ввели в 2012 году в рамках борьбы с ДТП по вине пьяных водителей. Несмотря на это, по данным МЧС на 2017 год, в России на 26% увеличилось число крупных аварий, а гибель людей при них — почти на 21%. Каждый пятый погибший в прошлом году лишился жизни по вине пьяных водителей.

Обсуждение этой инициативы происходит также на фоне роста цен на топливо в России. Резкий скачок произошел в весной этого года: с середины апреля бензин в среднем по стране стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Для решения проблемы правительство с июня снизило акцизы на топливо. По слеэтого цены на топливо или стали снижаться, или совсем незначительно расти как в рознице, так и в опте.

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