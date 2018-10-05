На Украине рассказали о "плане Б" на случай запуска "Северного потока - 2"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Коммерческий директор "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко рассказал о наличии у Киева "плана Б" на случай запуска "Северного потока — 2". Об этом он заявил в интервью украинскому "Пятому каналу".
По словам Витренко, в данном случае речь пойдет "просто о компенсации недополученной тарифной выручки", а не об уровне тарифа на транзит газа как такового.
И другие планы Киева
В Киеве неоднократно заявляли, что хотят остаться транзитером российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит истекает в конце 2019 года. В связи с этим Украина выступает категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории.
Ранее Киев неоднократно разрабатывали планы по противодействию реализации "Северного потока-2". Так, в июне президент Украины Петр Порошенко назвал "Северный поток — 2" "абсолютно политиканским проектом, который направлен против Украины" и заявил о планах создать в Евросоюзе группу, которая должна будет остановить строительство "Северного потока — 2". Создание группы так и осталось в проекте.
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба также предлагал способ уменьшить ущерб от "Северного потока — 2". По его мнению, нужно включить в договор пункт о гарантированных поставках газа через территорию Украины.
"Свереный поток-2"
Против реализации проекта выступает несколько стран, в частности, Украина. В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу. США также против строительства газопровода, поскольку вынашивают планы по экспорту в Евросоюз СПГ. Помимо этого, лидеры Латвии, Литвы и Польши считают проект политически мотивированным.
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.