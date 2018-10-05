МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" направила в Государственную думу РФ письмо с просьбой инициировать обсуждение поправок к законопроекту о Жилищном кодексе РФ в части, где определены условия использования жилых помещений для проживания туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Опоры России".

В апреле 2018 года правительство РФ направило в ГД РФ проект поправок к законопроекту Жилищного кодекса РФ, которыми определены условия использования жилых помещений (как домов, так и квартир) для проживания туристов.

Представители общественной организации считают волне достаточной разрешительной мерой решение собрания собственников в многоквартирном доме со специальным кворумом. Также в письме говорится, что при этом проект поправок правительства РФ наделяет органы жилищного надзора широкими полномочиями по контролю деятельности гостиниц, работающих в жилых помещениях, вплоть до права осуществлять проверки соблюдения требований законодательства вне зависимости от согласия граждан, проживающих в жилом помещении, что можно расценивать как нарушение конституционного права россиян на неприкосновенность жилища.

"Правовая неопределенность в период затянувшегося обсуждения законопроекта сформировала устойчивую судебную практику, приравнивающую жилые помещения, используемые для проживания туристов (хостелы, мини-отели и тому подобные), к помещениям общественного назначения. На этом основании, вне зависимости от мнения соседей, выносятся решения о закрытии мест размещения. Причем под проверки и закрытия попадают не ночлежки, а легальный бизнес, так как намного проще и удобнее проверять добросовестного предпринимателя", — говорится в письме.

Вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников считает, что хостелы в жилых домах — это крайне тяжелая тема, как для власти, так и для бизнеса.

"Однако ее необходимо начинать обсуждать и находить компромиссы – и с жителями домов, и с бизнесом, который развивает этот крайне важный для развития внутреннего туризма в своей ценовой категории сегмент рынка", — пояснил он РИА Новости.

"Сектор малых средств размещения в регионах – это от 20 до 40% общей емкости рынка средств размещения. И мы, безусловно, представляем интересы бизнеса, который работает в белой зоне и предоставляет качественные услуги", — прокомментировал ситуацию он.