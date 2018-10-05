Козак поручил проработать предложение о возврате продаж алкоголя на АЗС

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Вопрос о возобновлении продаж алкоголя на АЗС обсуждался на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака, даны поручения проработать инициативу, сообщил журналистам помощник вице-премьера Илья Джус.

"В контексте действий по стабилизации розничного топливного рынка у Дмитрия Козака обсуждались предложения ряда нефтекомпаний по возврату продаж алкоголя в сетях АЗС для улучшения рентабельности их работы. Давались соответствующие поручения проработать этот вопрос", — сообщил Джус.

В пятницу газета "Ведомости" сообщила, что на совещании у Козака в сентябре было принято решение о том, что заправки смогут снова торговать алкоголем. Газета ссылалась на участника встречи и сотрудника одной из нефтяных компаний.