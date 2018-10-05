Рособоронэкспорт не комментирует ситуацию с поставкой Индонезии Су-35

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Рособоронэкспорт не комментирует сообщения о возможной отсрочке исполнения контракта на поставку Индонезии истребителей Су-35, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Мы не комментируем", — сказали в пресс-службе.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и источник, близкий к аппарату правительства сообщила, что реализация российско-индонезийского контракта на поставку 11 российских истребителей Су-35 в Джакарту отсрочена из-за возможных санкций США.

В сентябре посол Индонезии в РФ Мохамед Вахид Суприяди сообщил, что Индонезия рассчитывает получить первый Су-35 в октябре 2019 года.

До этого Суприяди заявлял, что Индонезия ожидает поставку первого из 11 российских самолетов Су-35 к октябрю 2018 года. В июне он сообщил, что Индонезия подписала соглашение с Россией о закупке 11 новейших самолетов "Сухой", назвав сделку "очень крупной". Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов сообщил, что Индонезия может закупить дополнительную партию истребителей Су-35 при выделении необходимых на это средств из бюджета страны.

По словам генерального директора департамента внешней торговли министерства торговли Индонезии Оке Нурвана, стоимость сделки по покупке 11 российских самолетов оценивается в 1,14 миллиарда долларов. Он отметил, что, по условиям соглашения, России необходимо закупить у Индонезии ряд товаров, среди которых пальмовое масло, кофе, чай и каучук, на сумму около 570 миллионов долларов.