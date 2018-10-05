НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт – РИА Новости. Россия нашла пути урегулирования проблемы с Индией по платежам, в том числе по линии военно-технического сотрудничества (ВТС), заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По его словам, РФ и Индия будут вести курс на расчеты в национальных валютах, в этом вопросе также учитывается и санкционное давление.

"Да, найдены пути урегулирования этой проблемы", — сказал он, отвечая на вопрос, удалось ли урегулировать проблемы в платежах между странами, в том числе в сфере ВТС.