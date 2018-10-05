ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. РЖД рассчитывает поставлять подвижной состав для индийских железных дорог, первая партия составит 100 вагонов, заявил журналистам первый замглавы РЖД Александр Мишарин.

"Сегодня будет обсуждаться совместная организация и поставка сюда с локализацией и организацией производства пассажирских вагонов, пассажирского подвижного состава",- сказал он.

Он уточнил, что так как объем пассажирских перевозок в Индии очень велик, для РЖД важен и интересен вход на этот рынок.

"На первой линии… 600 километров, здесь разговор идет порядка… первая партия там 100 вагонов, а дальше у нас очень большие перспективы, потому что в целом рынок здесь измеряется в тысячах", —заявил Мишарин.