Последняя надежда. Киевляне будут молиться за возвращение горячей воды

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Александр Лесных. Корреспондент Radio Free Europe сообщил, что в воскресенье, 7 октября, жители украинской столицы отправятся в Киево-Печерскую лавру помолиться за возвращение в их дома горячей воды, отключенной больше пяти месяцев назад. О причинах коммунального коллапса на Украине и возможном развитии событий — в материале РИА Новости.

Коммунальный апокалипсис

По данным информагентства УНИАН, жители Шевченковского, Голосеевского и Святошинского районов Киева остались без горячей воды еще в апреле. Спустя месяц та же участь постигла остальные районы на правом берегу Днепра, а также три района по другую сторону реки.

К началу октября удалось восстановить водоснабжение в некоторых домах, однако, по официальным данным снабжающей компании, почти в девяти с половиной тысячах зданий из кранов до сих пор идет только холодная. Разумеется, на деле этот показатель еще выше.

"У нас горячей воды нет с июня. Сначала думали — профилактические работы, но спустя две недели выяснилось, что это не так. Сейчас обещают дать воду к 15 октября. Некоторые мои знакомые даже купили себе абонементы в спортзалы и моются там", — рассказала одна из жительниц Деснянского района Киева в интервью РИА Новости.

Главная причина коммунального кризиса — повышение тарифов на услуги ЖКХ, с одной стороны, и снижение доходов населения Украины, с другой. Это привело к резкому росту неплатежей за коммуналку, на что "Нафтогаз" отреагировал очень просто: перекрыл поставки топлива на две крупнейшие киевские ТЭЦ, оставив большую часть жителей столицы без горячей воды.

Мало того, в любой момент может прекратиться электроснабжение: единственная оставшаяся в эксплуатации Дарницкая ТЭЦ мощностью 250 мегаватт не в силах обеспечить электричеством и горячей водой весь город. Для сравнения, суммарная мощность выведенных из строя ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — 1200 мегаватт.

Руководители всех столичных социальных объектов (школы, больницы, детские сады) уже получили предписание городских властей подготовить автономные источники питания для своих учреждений. Тем временем киевляне, не дожидаясь подсказок чиновников, бросились скупать домашние водонагреватели.

Разумеется, лишь те, у кого есть деньги на подобные приобретения. Остальные собираются устроить 7 октября в Киево-Печерской лавре молебен за возвращение в дома горячей воды.

"Горячей воды в домах Киева не было около шести месяцев. Давайте соберемся вместе и попросим милости Божьей, чтобы Он даровал нам немного", — цитирует корреспондент Radio Free Europe Кристофер Миллер призыв, распространяемый в соцсетях.

Без вариантов

Если серьезно, надеяться киевлянам почти не на что. В ходе недавнего визита миссии МВФ в Киев украинские власти согласились повысить тарифы на газ для населения. Значит, за коммунальные услуги придется платить еще больше, а денег нет.

Государственный бюджет Украины на грани дефолта, так что выделять новые субсидии населению на оплату коммуналки правительство не в состоянии.

Что же касается "Нафтогаза", который мог бы поддержать работоспособность киевских ТЭЦ, то у него другие заботы — борьба с проектами российского "Газпрома". На днях глава компании Андрей Кобелев порадовал соотечественников тем, что вторая нитка газопровода "Турецкий поток" так же опасна для страны, как и "Северный поток — 2".

"Она меньше по объему, но угроза, в принципе, такая же — снятие транзитных объемов с Украины и перевод их на другой маршрут", — сообщил глава "Нафтогаза".

Кобелев во многом прав: учитывая, что в мае о желании присоединиться к "Турецкому потоку" заявила Болгария, а в сентябре — Венгрия и Сербия, этот газопровод сделает транзит через Украину практически бессмысленным: Южная Европа будет получать российский газ по этому маршруту, а Северная — по "СП-2".

Правда, российские власти неоднократно подчеркивали, что после пуска новых газопроводов транзит чрез Украину может сохраниться, если Киев обеспечит разумные условия для этого.

Проблема в том, что даже при самом оптимистичном для "Нафтогаза" сценарии объем российского транзита будет недостаточным для рентабельной эксплуатации украинской газотранспортной системы (ГТС). А это означает крушение планов по приватизации ГТС, на которой и руководство "Нафтогаза", и высшие украинские чиновники рассчитывают неплохо заработать.

Абсолютная зависимость

Как ни странно, от полного энергетического коллапса Украину сегодня спасает только Россия. С одной стороны, продолжающийся транзит газа обеспечивает доходы "Нафтогазу" и госбюджету соседней страны.

С другой, Россия практически полностью обеспечивает поставки еще одного энергоносителя — угля.

"В прошлом году Украина импортировала антрацита на 75 миллиардов гривен (около 2,6 миллиарда долларов. — Прим. ред.), причем из России — на 53 миллиарда гривен (около 1,8 миллиарда долларов), — говорит глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. — В этом году завозят антрацита еще больше и по более высоким ценам: прогнозируется холодная зима".

Правда, как отметил Волынец, украинская транспортная инфраструктура не готова к наращиванию импорта, а запасы угля на украинских ТЭС на 600 тысяч тонн ниже, чем в прошлом году.